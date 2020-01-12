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محمد رمضان يكشف سر إطلالاته الغريبة

الأحد 12/يناير/2020 - 10:26 م
محمد رمضان
محمد رمضان
سناء إسماعيل
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كشف الفنان محمد رمضان، سر إطلالاته الغريبة على المسرح والتي يظهر فيها بملابس مليئة بالإكسسوارات والفرو.

وقال محمد رمضان، خلال لقائه في برنامج "MBC Trending"، مع الإعلامي صبحي عطري، والمُذاع عبر فضائية "mbc 4"، وذلك في كواليس حفله مع الفنان سعد لمجرد بدبي، إنه يستعين بمصمم أزياء نيجيري، يقوم بعمل هذه التصاميم له بعد أن يتفقا عليها، مؤكدًا علاقته القوية به لأنه تجمعهما قارة واحدة.

وكان محمد رمضان، قد أحيا أول حفل له في دبي رفقة الفنان المغربي سعد لمجرد، وقدم الثنائي معًا أغنية "إنساي"، والتي حققت نسبة نجاح كبيرة بعد طرحها على اليوتيوب.

وخلال الحفل كشف النجمان عن استعدادهما لتقديم فيلم معًا لأول مرة يشارك فيها سعد لمجرد في أعمال فنية.

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