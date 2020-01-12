الرسائل السياسية والعسكرية.. ماذا تعني المناورة «قادر 2020»؟

قال اللواء أركان حرب محفوظ مرزوق، المحلل العسكري ومدير الكلية البحرية الأسبق، إن المناورة "قادر 2020" التي نفذتها القوات المسلحة المصرية، من أعقد العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة لأنها تشترك فيها كل الأسلحة.



وأوضح اللواء محفوظ مرزوق، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هذه المناورة تتم ضمن استراتيجية تُعرف بنقل القوات على البر، مشيرًا إلى أنها تبدأ بالقوات الخاصة التي تفتح ثغرات وتؤمن وجود القوى الرئيسية ويسبق ذلك تمهيد نيراني بالمدفعية والطيران.



وأشار إلى أن هذه المناورة شاركت بها حاملة الطائرات ميسترال التي هوجمت مصر كثيرًا لشرائها خلال العام الماضي.



وواصل أن رئيس أركان القوات المسلحة كان يتابع المناورة من أعلى سطح حاملة الطائرات لأهميتها، موضحًا أن هذه المناورة تبعث برسالة مهمة بأن مصر تمتلك أحدث الأسلحة البحرية القادرة على تأمين الحدود والتحكم في المضايق البحرية.



ولفت إلى أن هذه المناورة أظهرت للجميع أن مصر لديها أحدث الأسلحة لمواجهة الغواصات البحرية بقدرة قتالية عالية.



واستكمل: "أحيي القيادة السياسية الواعية التي تنبأت بحدوث صراع طاقة في البحر المتوسط، وتعجلت في تسليح مصر بأحدث الأسلحة للردع".