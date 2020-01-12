طارق فهمي: أمريكا تستجدي إيران للحوار بعد اغتيال سليماني

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن قاسم سليماني لم يكن مطروح اسمه على قوائم الاغتيالات في أمريكا وإسرائيل، موضحًا أن "سليماني" كان ورقة في يد إسرائيل واغتياله اضطر إيران للرد.



وأضاف طارق فهمي، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الرد الإيراني على اغتيال "سليماني" لم يكن على نفس المستوى، مشيرًا إلى أن الإيرانيين أدركوا أن قوة الردع والرد المقابل موجودة، خاصة أنه بعد العملية بساعات طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاوض، وكان هناك شعور بأن هناك استجداء أمريكيا للحوار مع إيران.



ولفت "فهمي" إلى أن إيران ستلجأ للتفاوض مع أمريكا حول الاتفاق النووي الجديد، منوها بأن الأوضاع في إيران لن تهدأ بسهولة وستظل مشتعلة بشكل كبير بعد سقوط الطائرة الأوكرانية.