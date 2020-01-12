«الجيش والشعب إيد واحدة» في دار الكتب بطنطا

أكد اللواء متقاعد سعيد الشاذلي أن ثقة الشعب المصري والتفافه حول قواته المسلحة كان ولا يزال كلمة السر في العديد من المناسبات الوطنية والمواقف النضالية، وتابع قائلًا: "الجيش والشعب ايد واحدة".



وأوضح "الشاذلي"، خلال كلمته التي ألقاها بالمحاضرة الثقافية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بدار الكتب بطنطا تحت عنوان "ثورة يناير.. الشعب يقرر مصيره" والتي تأتي ضمن احتفالات مصر بذكرى ثورة 25 يناير: "أن التاريخ المعاصر يقف شاهدًا على ما قدمته القوات المسلحة من تضحيات كبيرة استطاعت من خلالها حماية الاستقرار ودعم الديمقراطية، قبل وأثناء وبعد أحداث الثورة".



واستعرض "الشاذلي"، محاولات الدول الاستعمارية لإخضاع مصر والمصريين بداية من الهكسوس والمغول وقوات التتار والحملات الصليبية وجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن الجيش المصري كان ولا يزال درع مصر وحصنها المنيع.



ومن جانبه، قال الشيخ عبدالحميد الزغبي الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية: "لم يكن ذكر مصر في القرآن والانجيل، ولا لجوء السيدة مريم مع طفلها النبي عيسى إلى أهل مصر هربًا من بطش ملك ظالم، من باب الصدفة، بل هو إشارة إلى تمتع مصر بخصوصية كبيرة عند الله دون سائر البلاد".