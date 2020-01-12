سعيد عبدالحافظ: لم نر كرامة لـ أردوغان منذ دخوله ليبيا

قال الدكتور سعيد عبدالحافظ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمصريين الأحرار، إن القطريين يتحملون كافة التكاليف لتدريب تركيا للمليشيات على أرضها مضيفًا: "أردوغان يجهز الموازنة وقطر تدفع".



وأضاف سعيد عبدالحافظ، خلال حوراه في برنامج "الكبسولة"، مع الإعلامية أماني الخياط، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "قطر لأن لها مصالح مع المليشيات وحكومة الوفاق في طرابلس، والأتراك مصالحها متفقة مع قطر وحكومة الوفاق، والحرب هي حرب غاز في المقام الأول والأخير".



وتابع: "تركيا ليس لديها أي منفذ لهذه الثروات الموجودة، فلذا تتحرش بالدول التي لديها ثروات ويوجد تحالفات دولية للصراع على الغاز ومن يدفع الفاتورة هم القطريون، والرجل يبحث عن موضع قدم في ليبيا بأي شكل من الأشكال".



وأكد أن أردوغان من وقت إعلانه دخول ليبيا، لم يظهر له كرامة، فضباطه يموتون، والمليشيات كذلك، والجيش الليبي يتقدم تقدمًا كبيرًا وبخطى سريعة، مشيرًا إلى أن سرت تحررت ومسراته على الأبواب.