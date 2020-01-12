الخرطوم تتلقى شكاوى حول جرائم الإخوان

أعلنت لجنة مختصة سودانية تحديد النقاط لتلقي الشكاوى في جرائم القتل والانتهاكات التي جرت في عهد نظام الإخوان السابق.



وطالبت اللجنة ذوي الضحايا، في أحداث القتل خارج القانون وانتهاكات حقوق الانسان التي شكلها النائب العام مؤخرا، أن يقوموا بتقديم الشكاوي والإبلاغ عن النقاط العدلية المحددة، وذلك خلال فترة ما بين 15 يناير الجاري إلى 15 فبرايرالمقبل.



وأوضحت اللجنة أن هذه النقاط، تشمل كل الأفعال التي تشكل جرائم بموجب القانون الجنائي لسنة 1991، بما في ذلك أحداث العنف الطلابي الممنهج وحالات التعذيب والاغتصاب داخل السجون والمعتقلات.



ووفقًا لصحيفة "أخبار السودان الآن"، فقد مارس نظام الإخوان تصفيات لطلاب الجامعات المناوئين لحكمه، حيث قتل 4 طلاب في جامعة الجزيرة وإلقاء جثثهم على ترعة مياه، كذلك قتل الطالب علي أبو بكر بجامعة الخرطوم وأحمد الطيب بكلية شرق النيل.