«بيتر والذئب» على المسرح الكبير بدار الأوبرا.. الأحد

يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفل مركز تنمية المواهب، والذي يأتي تحت عنوان " فصول الباليه"، تدريب وإخراج الدكتور سامح صابر، يومي الأحد والاثنين 19 و20 من شهر يناير الجاري، ويبدأ العرض فقراته من الحادية عشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.



يأتي ذلك بالاشتراك مع أوركسترا القاهرة السيمفوني تحت قيادة الدكتور مجدي بغدادي، والمدير الفني عبد الوهاب السيد، تحت إشراف الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.



ومن المنتظر أن يتم تقديم عرض مسرحي بعنوان "بيتر والذئب"، رائعة الموسيقار الروسي سيرجي يروكوفييف، وهي إحدى الحكايات الشعبية المعروفة في ثقافات عديدة ووضع بروكوفييف ألحانها في مسرحية حملت عنوان "بيتر والذئب".



والعرض حين قدمه بروكوفييف لاقى انتشارا كبيرا حينها، وهو الأمر الذي دفعه إلى وضع العديد من المقطوعات الموسيقية للأطفال.