رئيس «النواب الليبي»: لن ننسى دور مصر منذ الغزو الإيطالي

أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أهمية الدور المصري ومساندة القاهرة لليبيا في أزماتها طوال التاريخ.



وقال المستشار عقيلة صالح، خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المُذاع على فضائية "ON E": "تحية كبيرة لمصر رئيسًا وشعبًا والدولة المصرية لم تتخلى عنا ابدأ، وهي دائما مع الليبيين، حتى من أيام الغزو الإيطالي وهناك عدد كبير من الليبيين مع أخوانهم في مصر حتى الآن".



وأشار إلى أن مساندة الشعب المصري للشعب الليبي واضحة منذ الغزو الإيطالي، مؤكدًا أن الموقف المصري شجاع، والرئيس تحدث بكل وضوح وأكد مساندته لليبيا وجيشها ضد الإرهابيين.



وواصل: "لم ولن ننسى فضل مصر وعطفها معنا الآن، ومنذ أيام الجهاد ضد الاستعمار الإيطالي، الذي وضع أسلاكًا شائكة على الحدود المصرية ليحدوا من الدعم المصري".