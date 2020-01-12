الحلبي: «قادر 2020» سبقتها تدريبات محترفة لفترة طويلة

قال اللواء طيار هشام الحلبي، إن وجود قوات مسلحة محترفة ذات تسليح حديث وتدريب عالِ وراقِ، هو الضمانة الأكيدة لبقاء الدولة والحفاظ على المشروعات التنموية.



وأضاف هشام الحلبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المناورة العسكرية "قادر 2020" ليست فجائية وإنما تم التدريب من أجل تنفيذها منذ وقت طويل.



وتابع "الحلبي"، أن المناورة الحالية سبقها تدريب عالِ على مستويات مختلفة بمشاركة قوات بحرية وبرية وجوية وكل القوات، لأنه لا يمكن الوصول لهذا المستوى العالي من المناورات دون تدريب متعدد ومحترف لأزمنة طويلة.

