تفاصيل ضبط كيانات وهمية لمنح عضوية الصحفيين

كشفت تحريات مباحث الأموال العامة التفاصيل الكاملة لضبط 4 قضايا ضمت 7 متهمين، لاتهامهم بإنشاء كيانات وهمية لإصدار بطاقة عضوية منسوب صدورها (خلاف الحقيقة) إلى نقابة الصحفيين، والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وانتحال صفة مستشارين لبعض المسئولين، لإنهاء بعض المصالح مقابل الحصول على مبالغ مالية.



وأشارت التحريات أن المتهمين روجوا على السوشيال ميديا إعلانات عن تلك الكيانات الوهمية لجذب من يرغب في الحصول علي العضوية، وضبط بحوزة المتهمين توكيلات وعقود ومستندات ونماذج وطلبات مزورة ومعدة للتزوير وممهورين بخاتم شعار الجمهورية (مقلد)، وشهادات مزورة منسوب صدورها لعدد من المنظمات المصرية والأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان، وعشرات الكارنيهات المزورة المنسوبة لنقابة الصحفيين.



تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيق.