الباز يكشف سر قبول الجيش الليبي للهدنة

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، سر قبول الجيش الليبي لوقف إطلاق النار والالتزام بالهدنة.



وأوضح محمد الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن قبول وقف إطلاق النار في ليبيا من قبل الجيش الليبي لا يعني أن الحرب في ليبيا توقفت، ولكن الرئيس الروسي فلاديمي بوتين توسط لوقف إطلاق النار، والجيش الليبي قبل الهدنة.



واستكمل "الباز"، أن من طلب الهدنة في البداية هو الطرف المهزوم وهم ميليشيات الوفاق، والجيش قبلها لأنه في النهاية جيش دولة، ولا يريد أن يظهر بمظهر الجيش المعتدي.



وأشار "الباز" إلى أن السلاح دائمًا ما يكون في خدمة السياسة وليس العكس.