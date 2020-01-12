موسى: قريبًا افتتاح أكبر قاعدة عسكرية بالشرق الأوسط بجنوب مصر

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيفتتح خلال الأيام المقبلة أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، وذلك في جنوب مصر.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم افتتاح مطار مدني، وعدد من الافتتاحات المهمة التي تؤكد قوة الدولة المصرية المتمثلة في القوات المسلحة، مضيفًا: "هذا كله من أجل حماية وطن وحماية الشعب".



ولفت "موسى"، إلى أنه في يوليو 2017 افتتحت قاعدة محمد نجيب والتي كانت وقتها أكبر قاعدة في الشرق الأوسط، وهذا العام سيتم افتتاح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، أي أنها أكبر من قاعدة من محمد نجيب.



وأكد مقدم برنامج على مسئوليتي، أن مصر لديها قدرة كبيرة، وبها قواعد عسكرية كثيرة، والقوات المسلحة بها أحدث تسليح.