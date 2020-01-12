الجيش الليبي: الميلشيات خرقت الهدنة 30 مرة اليوم

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، إن الأوضاع في ليبيا حاليًا اختلفت تمامًا عما كانت عليه منذ 3 أشهر، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي اقترب من لحظة النهاية للمعركة، والميلشيات تلفظ أنفاسها الأخيرة.



وأوضح اللواء خالد المحجوب، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن قوات الجيش الليبي على بعد 2 كم من مقر الحكومة غير الشرعية في طرابلس.



واستكمل أن تنظيم الإخوان الإرهابي الذي تقوده تركيا وقطر أربك المشهد نسبيًا، موضحا أن القيادة العسكرية الليبية لابد أن تنظر للجانب السياسي، خاصة أن نتائج الجانب العسكري تنعكس على الجانب السياسي.



واستطرد أن الجيش الليبي يسيطر الآن على 85% من مساحة الدول الليبية، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي قبل الهدنة التي دعا لها الرئيس الروسي، حتى لا يتهم الجيش الليبي بأنه من دعاة الحرب.



واستكمل أنه ليس هناك أي ضرر من قبول الهدنة، خاصة وأن العاصمة في قبضة القوات المسلحة الليبية، موضحًا أن الميلشيات خرقت الهدنة اليوم 30 مرة، وتمت السيطرة على طائرة مسيرة تحمل قذائف الهاون.