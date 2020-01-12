«المركزي» يوقف مبادرة لتمويل الآلات بفائدة 7%

أعلن البنك المركزي المصري، أنه تم الاستفادة من المبادرة المخصصة لإقراض الشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة بالكامل بقيمة 5 مليارات جنيه بسعر عائد 7%.



وذكر المركزي المصري في بيان على موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه من الواجب على البنوك التوقف عن منح تمويل جديد في إطار تلك المبادرة التي تم الاستفادة منها بالكامل، مع إمكانية استفادة القطاع الخاص الصناعي من المبادرة الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2019.