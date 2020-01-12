مناظرة النيابة لجثة قتيلة السيدة زينب: تعذيب وكدمات في الجسم

كشفت مناظرة نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، لجثة سيدة قتلها عشيقها بمنطقة السيدة زينب؛ بسبب علاقة غير شرعية أنها في العقد الثالث من العمر.



وتبين من المناظرة أن الجثة بها آثار ضرب وتعذيب وكدمات بمناطق متفرقة من الجسد والوجه، ولا يوجد بها أية آثار لطعنات أو خنق، وباشرت النيابة التحقيق مع المتهم.



تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر ملفوفة بملاءة سرير داخل شقة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وبفحص الجثمان تبين وجود كدمات وآثار ضرب بأنحاء متفرقة من الجسد.



ودلت تحريات المقدم أحمد سعيد والنقباء خالد جبر وأحمد خلف معاوني المباحث، أن الجثة لربة منزل، وعلى علاقة غير مشروعة بشاب وكانت تتردد عليه في شقته، وأنه وراء الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة نشبت بينهم في اللقاء الأخير فتعدى عليها بالضرب، وعندما لفظت أنفاسها الأخيرة لف الجثة بملاءة للتخلص منها.



تم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.