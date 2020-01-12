الاحتلال يعتقل 4 فلسطينين في غزة

اعتقل جيش الاحتلال، مساء الأحد، 4 فلسطينيين عقب اجتيازهم السياج الفاصل شمال قطاع غزة.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الجيش اعتقلت الليلة 3 فلسطينيين بزعم عبور السياج الفاصل من شمال قطاع غزة نحو نتيف هعسرا.



وفي وقت سابق من مساء اليوم، اعتقل جيش الاحتلال، شابًا فلسطينيًا عقب اجتيازه السياج الفاصل من شمال قطاع غزة، نحو الداخل، وفقًا لما نقلته وكالة سوا الفلسطينية.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاب فلسطينى من حي جبل المكبر، جنوب المدينة المحتلة.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال مددت اعتقال الشاب ليوم غد لعرضه على المحكمة، وفقا لوكالة وفا الرسمية.