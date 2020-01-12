«هددها بفيديو جنسي».. فتاة تمزق جارها بـ30 طعنة في الجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل سائق داخل منزله حيث تبين أن عشيقته السابقة وراء قتله؛ لرفضه إنهاء علاقتهما عقب خطبتها لآخر.



تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة سائق داخل منزله بدائرة قسم الجيزة، انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم الجيزة وتبين أن المجني عليه مصاب بقرابة 30 طعنة، ليشكّل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.



كشفت التحريات بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث عن عدم صحة ما تردد بأن عاطل قتل المجني عليه طمعًا في مكافأة نهاية خدمته، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة ربة منزل 19 سنة، مقيمة بالعقار المواجه لسكن القتيل.



تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، من إلقاء القبض علي المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وقررت أن المجني عليه استغل حاجتها للمال واستدرجها للشقة وحدثت بينهما علاقات جنسية غير مكتملة.



أضافت المتهمة أنها بعد فترة تمت خطبتها لشخص آخر، فخشيت افتضاح أمرها وحاولت إنهاء العلاقة بجارها المجني عليه إلا أنه هددها بصور ومقاطع فيديو صورها لها دون علمها، فبيتت النية لقتله وأخذت سكين من شقتها أخفتها بين ملابسها وتوجهت له وطلبت منه الهاتف المحمول الذي يحتوي على صورها ومقاطع الفيديو، لكنه رفض فسددت له عدة طعنات حتى فارق الحياة وألقت الهاتف والسكين بنهر النيل.