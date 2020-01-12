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عالم

«حقنا للدماء».. مصر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

الأحد 12/يناير/2020 - 09:06 م
ليبيا
ليبيا
ألفت الكحلي
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رحبت مصر بوقف إطلاق النار غير المشروط الذي أُعلن مساء أمس في ليبيا، مؤكدة دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق.

وشددت مجددًا على أهمية العودة إلى العملية السياسية ممثلة في عملية برلين وجهود المبعوث الأممي لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية، كما أكدت دعمها لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.

وفي هذا السياق، أكدت مصر ضرورة الاستمرار في مكافحة التيارات المتطرفة على الساحة الليبية، وأهمية إبداء الحزم اللازم في التعامل مع كل تدخل خارجي يُقدم الدعم لتلك التيارات، ويرسل المقاتلين الأجانب إلى الأراضي الليبية، وتُذكر بأن نجاح العملية السياسية يقتضي الالتزام بما تم التوافق عليه من ضرورة تفكيك الميليشيات بالتوازي مع وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي ستحرص مصر على تأمينه بالتعاون مع الشركاء، لا سيما أنه يحقق مصالح جميع الأطراف على الساحة الدولية.

وأوضحت مصر أن وقف إطلاق النار يُعد خطوة أولى يتعين بعدها تنفيذ ما يتعلق بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي تشكيلًا سليمًا، وضرورة تحقيق عدالة توزيع الثروة في ليبيا، مؤكدة أهمية احترام دور مجلس النواب ضمن اتفاق الصخيرات، ومسئولية الجيش الوطني في حماية أمن ليبيا وتحقيق استقرارها.

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