إنجى المقدم: «مبسوطة» بـ«رأس السنة».. ونجاح «حواديت الشانزليزيه» فاجأنى

أعربت الفنانة إنجى المقدم عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التى تلقتها على مسلسلها الدرامى الأخير «حواديت الشانزليزيه»، الذى عرضت حلقته الأخيرة على قناة «ON E»، قبل أيام، مشيرة إلى أنها لم تتوقع نجاح المسلسل بين الجمهور بهذا الشكل الكبير.

وقالت «إنجى»، لـ«الدستور»: «منذ عرض الحلقات الأولى، أحدثت شخصية (عايدة)، التى جسدتها خلال الأحداث، حالة جدل بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة فى ظل الأحداث الغامضة جراء مقتل (رياض) الذى جسده النجم الكبير إياد نصار».

وأضافت: «بذلت مجهودًا كبيرًا رفقة فريق العمل أثناء تصوير مشاهد الشخصية التى جسدتها فى المسلسل، وهى واحدة من فتيات الليل، ما جعلها تحديًا كبيرًا بالنسبة لى، وذلك لأنها تعتبر لونًا جديدًا علىّ فى كل الأعمال التى قدمتها من قبل»، متابعة: «على الرغم من تجسيدى شخصيات فنية فى عصور زمنية قديمة من قبل لكن (حواديت الشانزليزيه) كان له طابع وحالة خاصة بسبب شخصية بنت الليل هذه».

ودارت أحداث مسلسل «حواديت الشانزليزيه» حول ٥ طبقات فى حقبة الخمسينيات، وشارك فى بطولته كل من إياد نصار، وداليا مصطفى، ومى سليم، وإدوارد، وأمانى كمال، وعمر الشناوى، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

وعن طرح فيلمها السينمائى الجديد «رأس السنة» يوم ٥ فبراير المقبل، بعد شهور من التأجيلات، قالت إنجى المقدم: «سعيدة بعودتى إلى السينما بعد غياب ٦ سنوات منذ قدمت فيلم (المعدية) فى عام ٢٠١٤، الذى شاركت فيه رفقة النجمة التونسية درة، والمطرب هانى عادل».

وأشارت إلى أنها منذ اللحظة الأولى انجذبت لسيناريو فيلم «رأس السنة»، نظرًا لطبيعة أحداثه المختلفة والجريئة، مضيفة: «متفائلة بنجاح الفيلم وتلقيه إعجاب الجمهور والنقاد أثناء عرضه عالميًا للمرة الأولى فى ختام النسخة الـ١٨ من المهرجان الدولى للفيلم فى مراكش».

وبينت أنها تجسد خلال الفيلم شخصية تدعى «مريم» تواجه العديد من المشكلات مع زوجها، وتحاول خلال الأحداث أن تجد حلولًا لتلك المشكلات، مشيرة إلى أن الفيلم ينتمى لنوعية «أفلام اليوم الواحد»، وتدور أحداثه فى ليلة رأس السنة، داخل أحد المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة بمحافظة البحر اﻷحمر بين عالم اﻷثرياء، حيث يتعرض جميع أبطال العمل للعديد من المواقف الصعبة عندما يلتقون معًا.

فيلم «رأس السنة» من تأليف محمد حفظى، وإخراج محمد صقر فى تجربته الأولى، ويشارك فى بطولته كل من النجم إياد نصار، وأحمد مالك، وبسمة، وشيرين رضا، وهدى المفتى، وعلى قاسم، ومن إنتاج «Lagoonie Film Production» و«فيلم كلينك»، وتوزيع «نيوسنشرى».

