سيرة منسي.. كرارة يصور أصعب مشاهد «الاختيار»

يصور الفنان أمير كرارة أصعب مشاهده فى مسلسله الرمضانى الجديد «الاختيار»، فى عدد من المواقع الخارجية بصحراء برقاش بالجيزة.

ويصور «كرارة» فى ديكور عبارة عن كمين أمنى، لمدة يومين، على أن ينتقل إلى ديكور آخر عبارة عن «معسكر» خلال أيام، فيما يواصل تدريباته المكثفة للمحافظة على لياقته البدنية فى «جيم»، من أجل الانتهاء من المشاهد المهمة فى العمل، التى تحتاج إلى لياقة بدنية عالية.

وصور الفنان عددًا كبيرًا من المشاهد الخاصة بحياة «منسى» فى مناطق الإسماعيلية على مدار ٧ أسابيع، فيما كثف المخرج بيتر ميمى من ساعات التصوير لترتفع إلى ٩ ساعات يوميًا. وقرر «ميمى» بناء عدد من الديكورات الجديدة فى عدد من مواقع التصوير منها أنشاص والتل الكبير، مع المشاهد الأخيرة فى صحراء سيناء.

وتجرى شركة «سينرجى» جلسات مع المخرج، لإنهاء تعاقد باقى الممثلين المشاركين فى العمل، خاصة بعد أن أشرف المؤلف باهر دويدار على الانتهاء من الثلث الأخير من حلقات المسلسل، واتضحت رؤية الشخصيات.

ويسلم «دويدار» الحلقات الأخيرة للشركة مع نهاية يناير الجارى، وتفاوض «سينرجى» ١٠ من نجوم الصف الأول، للظهور كضيوف شرف فى العمل.

ويمتلئ العمل بالكثير من النجوم، منهم آسر ياسين، الذى انتهى من تصوير مشاهده مؤخرًا، وكذلك محمد رجب، الذى انتهى من تصوير مشاهده بالكامل، إضافة إلى التعاقد مع إياد نصار وصلاح عبدالله كضيفى شرف، ويجرى التفاوض مع أحمد السقا وعدد آخر من النجوم.

ويتناول «الاختيار»، لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر منسى، قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة، الذى استشهد فى كمين «مربع البرث» بمدينة رفح المصرية عام ٢٠١٧، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل. فى سياق آخر، يبدأ أمير كرارة تسجيل مسلسله الإذاعى الجديد مطلع مارس المقبل، بعد استقراره على السيناريو الذى سيقدمه، حيث أجل البدء فى تسجيل العمل لحين الانتهاء من ٦٠٪ على الأقل من مشاهد «الاختيار».

كما يجرى الفنان تحضيرات مع المخرج بيتر ميمى وشركة «سينرجى» حاليا، لتقديم عمل سينمائى جديد، ومن المنتظر البدء فى تصويره عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، على أن يتم طرحه فى موسم صيف ٢٠٢٠.

وقالت مصادر لـ«الدستور» إن «كرارة» سيظهر خلال الفيلم الجديد بشخصية «هجام» يقتحم السجون ويعقد الصفقات مع رجال الأعمال ليخرجهم منها مقابل الحصول على مبلغ من المال، ومن المقرر أن ينتهى بيتر ميمى من كتابة السيناريو الخاص به خلال الفترة المقبلة، ليبدأ بعدها ترشيح الأبطال المشاركين وتحديد موعد نهائى للتصوير.

