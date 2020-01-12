رئيس «إنتاج التقاوى»: الصوب الزراعية تساعد فى تحقيق الاكتفاء الذاتى

نفى الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، استيراد مصر أى بذور أو أصناف فاسدة من إسرائيل، مشيرًا إلى أنه لا توجد حاليًا أى تقاوٍ مسرطنة بالأسواق؛ نتيجة القبضة الحديدية التى تفرضها وزارة الزراعة على تجار «بير السلم» وإحالتهم جميعًا إلى النيابة.

وقال «إبراهيم»، فى حواره لـ«الدستور»، إن مصر فى طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من التقاوى بفضل بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتًا إلى أن خطة الدولة تهدف إلى التوسع فى إنتاج بذور التقاوى الحقلية وبذور تقاوى الخضار وتصديرها.



■ بداية.. كيف تحقق وزارة الزراعة التوازن فى سوق التقاوى؟

- الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة هى الجهة الحكومية الوحيدة التى تُنتج التقاوى داخل مصر، كما أن لها دورًا فى تحقيق التوازن بالسوق، من خلال إنتاج أصناف عالية الجودة وملائمة للظروف البيئية وبأسعار مناسبة.

■ هل تغيّرت خطة الإدارة بعد التغيير الوزارى الأخير؟

- لا، نحن نسير على نفس الخطة التى وضعها وزير الزراعة السابق، عزالدين أبوستيت، حيث كان قد أعطى توجيهات بتشكيل لجان لضبط التجار الذين يغشون التقاوى، ويضعون المنتجات المغشوشة داخل عبوات تحمل اسم الإدارة المركزية للتقاوى، وبالفعل نجحنا فى ذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للفحص، وتم ضبط عدد كبير من التجار وتحويل عدد منهم إلى النيابة، وتم الإفراج عنهم بكفالات كبيرة، والإدارة تلعب دورًا مهمًا فى عدم ترك التقاوى المغشوشة فى الأسواق.

وبعد أن تولى الوزير الحالى، السيد القصير، المسئولية طلب- أول شىء- إعداد خطة لزيادة الإنتاجية من التقاوى، وقدمنا له تقارير تؤكد زيادة المساحة المنزرعة من ٢٠١٨ إلى ٢٠١٩، ونحن الآن نعمل برؤية استراتيجية ٢٠٣٠ التى تهدف لزيادة المحاصيل سواء الصيفية أو الشتوية.

■ هل هناك جهة شريكة فى إنتاج التقاوى أم تعملون بمفردكم؟

- نعتمد أساسًا فى الإنتاج على معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية، وهو الشريك الأساسى فى استنباط الهجن والأصناف عالية الإنتاجية، ونحصل على تقاوى الأساس من المعهد، وهى نوعان «معتمد ١ و٢»، والفرق بين الاثنين فى أن النوع الثانى يوزع على المزارعين العاديين، بينما الأول تحصل عليه الشركات التى تزرع مساحات كبيرة.

■ متى نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى من «الفول البلدى»؟

- أنتجنا ٥٦٦ طنًا من الفول البلدى، العام الماضى، ونخطط لزراعة من ٣٠٠ إلى ٣٥٠ فدانًا، وفى حال نجحنا فى ذلك فسنحقق الاكتفاء الذاتى بالتأكيد، والإدارة تسير بطريقة ممنهجة فى إنتاج كل المحاصيل، كما أن لدينا خطة لإدخال محصولى الحمص والعدس فى الزراعات التعاقدية، والقمح يعد من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لنا وهو أمن قومى.

■ ماذا عن تقاوى الإكثار وتسجيل الأصناف المستنبطة؟

- تعاقدنا العام الماضى على ٢٧ ألف فدان، وهذا العام تعاقدنا على ٣٤ ألفًا من تقاوى الإكثار المختلفة، ما يعنى أن خطتنا هى التوسع فى زراعتها، والإدارة ومعهد المحاصيل الحقلية يكملان بعضهما بعضًا، كما أن الصنف الذى يتم إنتاجه من معهد بحوث المحاصيل يتم تسجيله فورًا، ويكون للإدارة المركزية والقطاع الخاص الحق فى إنتاجه بعد ذلك، فمثلًا الأرز «صنف ١٠٨»، وهو صنف جديد يتم التعاقد عليه لأول مرة، وأثبتت التجارب أنه يمتاز بعدم استهلاك كميات كبيرة للمياه وقصر فترة النمو، ونسعى للتوسع فى زراعته.

■ ما أسباب الفجوة فى إنتاج تقاوى الخضر؟

- من المفترض أن يبذل العاملون فى معهد بحوث المحاصيل البستانية مجهودًا أكبر، لأن لديهم برامج معينة يعملون عليها وهدفها هو زيادة الإنتاجية، وبداية من شهر مارس الماضى، بدأنا فى تنفيذ البرنامج الوطنى، وأعتقد أن هذه الفجوة ستقل مع الوقت وباتباع خطوات البرنامج فى استنباط السلالات والأصناف الجيدة.

■ هل هناك خطة وتوقيت محدد لتحقيق الاكتفاء من التقاوى بشكل عام؟

- أولًا نحن لا نستورد محاصيل حقلية، لأن لدينا اكتفاء ذاتيًا منها بنسبة ٩٨٪، ومشكلتنا الأساسية فى تقاوى الخضار، ومن خلال البرنامج الوطنى للتقاوى سنستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى، ولدينا علماء وكفاءات بشرية فى الجامعات والمراكز البحثية، وهؤلاء لو أتيحت لهم الفرص والدعم والإمكانيات، فيمكننا بالفعل التغلب على مشاكلنا وتحقيق الاكتفاء الذاتى.

■ هل يمكننا منافسة الدول المصدرة للتقاوى؟

- هناك دول متميزة جدًا فى إنتاج تقاوى الخضر، ونحن قادرون على منافستها وإنتاج تقاوى أكثر تميزًا نظرًا لطبيعة البيئة التى تمتاز بها مصر، وهذا ما يسعى إليه بقوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعتقد أن أهمية مشروع الصوب الزراعية كبيرة ولا تقل عن مشروع المليون ونصف المليون فدان، فهو مشروع قومى ولا بد من الاستفادة منه بكل الطرق لتوفير مليارات الدولارات وخلق فرص عمل.

■ ما دور القطاع الخاص فى هذا الملف؟

- اجتمعنا بعدد من شركات القطاع الخاص لبحث إمكانية المساعدة فى إنتاج التقاوى، ونعلم جيدًا أن هذا القطاع شريك أساسى فى التنمية والاستقرار بمصر، وتعاقدنا مع بعض الشركات الخاصة، وهناك ١٤ محطة غربلة على مستوى الجمهورية يعمل فيها القطاعان الحكومى والخاص، وفيما يخص طلبات القطاع الخاص والمشاكل التى تواجهه فنعمل على حلها فورًا، ووزير الزراعة يهتم بنفسه بهذا الأمر.

■ ماذا عن كميات التقاوى التى تُنتجها الإدارة بالمقارنة بالقطاع الخاص؟

- ننتج نحو ٥٠٪ من التقاوى والنسبة المتبقية ينتجها القطاع الخاص، وجميع التقاوى تكون مستنبطة من معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تعاون أكبر مع القطاع الخاص، وسنرفع مذكرة للوزير للمطالبة بزيادة إنتاج تقاوى الخضر بدلًا من الاستيراد.

■ هل هناك شركات تُنتج تقاوى فاسدة.. وكيف تتعاملون معها؟

- نعم، هناك شركات تُنتج تقاوى فاسدة، ولدينا لجان طافت كل المحافظات، سواء الوجه البحرى أو القبلى، وحررنا العديد من محاضر إثبات الحالة، وتم ضبط كميات كبيرة من التقاوى المغشوشة، وتسجيل المحاضر فى أقسام الشرطة، وتحويل المخالفين إلى النيابة، وهم تجار غير معروفين فى السوق ويبيعون التقاوى «تحت بير السلم».

■ هل لديكم قائمة سوداء بالشركات التى تُنتج تقاوى فاسدة؟

- لا، لا توجد لدينا قائمة ونتعامل فقط مع الشركات المحترمة التى لديها سمعة طيبة وأهداف محددة.

■ أثيرت مؤخرًا أزمة تقاوى الطماطم الفاسدة.. ما إجراءتكم لمنع تكرارها؟

- الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى لها اشترطات وإجراءات خاصة فى استيراد التقاوى، ويمنع استيراد أى تقاوى فاسدة من الخارج، ولا بد أن تتوافر جميع المتطلبات فى الأصناف التى يتم استيرادها وتكون معها شهادات صحية بذلك.

■ ما حقيقة استيراد مصر بذور خضر من إسرائيل؟

- معظم تقاوى الخضار «هجن»، ويتم استيرادها بذورًا فقط، مثل الذرة الشامى والرفيعة، ووزارة الزراعة متميزة فى الفحص والاعتماد، ولدينا أجهزة قوية تمنع دخول التقاوى الفاسدة، على رأسها إدارة الحجر الزراعى.

■ لماذا يشتكى المزارعون من فساد تقاوى القطن والذرة؟

- لم نتلق أى شكوى فى هذا الشأن، وننظر إلى القطن والذرة على أنهما محاصيل استراتيجية، والمشكلة التى حدثت كانت فى الذرة الشامية وشكلنا لجانًا تابعة للإدارة للتحقيق فيها، ولن نقبل أبدًا بطرح تقاوٍ فى السوق تسىء لنا وتلوث سمعتنا.

■ هل أهدر القطاع الخاص بعض الأصناف المصرية الأصلية بعد دخوله شريكًا فى إنتاج التقاوى؟

- لا، لأن القطاع الخاص شريك أساسى للحكومة فى هذا القطاع منذ فترة، وما يتردد عن ذلك مجرد شائعات لا أساس لها.

ومنذ شهر مارس الماضى ونحن نستعد لدعم البرنامج الرئاسى لإنتاج التقاوى، ولدينا بالفعل نحو ٣٠٥ منافذ على مستوى الجمهورية وسنتولى توزيع التقاوى.

■ ماذا عن التقاوى المهندسة وراثيًا.. وهل تسبب سرطانات بالفعل؟

- لا نستخدمها مطلقًا، لأنها لم تصل إلى مصر.

■ يتخوف البعض من البطيخ كبير الحجم.. بماذا تطمئنهم؟

- لا ليست له أضرار على الصحة وتكون له برامج تربية خاصة، وأعتقد أنه مستوردة من الخارج.



ماذا عن توجيهات الرئيس بالاكتفاء الذاتى من تقاوى الخضر؟

- لا ندخر جهدًا نبذله لتحقيق أفضل النتائج ضمن البرنامج القومى لإنتاج التقاوى الذى نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسى، والإدارة تدعم بقوة برنامج إنتاج تقاوى الخضر التى نستورد منها ٩٨٪ تقريبًا، سواء الفلفل أو الطماطم أو الخيار أو الكوسة، وتقدر تكلفة استيراد هذه التقاوى بنحو مليار و٢٠٠ مليون دولار سنويًا. وبدأنا العمل بقوة فى المحطات البحثية التابعة لنا لإنتاج الأصناف التى نريدها، ومصر لديها مشروع قومى للصوب الزراعية وفى حال تحوله لإنتاج التقاوى يمكننا حينها الاكتفاء ذاتيًا والتصدير أيضًا.

