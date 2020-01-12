الأحد 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «إنتاج التقاوى»: الصوب الزراعية تساعد فى تحقيق الاكتفاء الذاتى

الأحد 12/يناير/2020 - 08:59 م
الدكتور حاتم إبراهيم،
الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية
طباعة
نفى الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، استيراد مصر أى بذور أو أصناف فاسدة من إسرائيل، مشيرًا إلى أنه لا توجد حاليًا أى تقاوٍ مسرطنة بالأسواق؛ نتيجة القبضة الحديدية التى تفرضها وزارة الزراعة على تجار «بير السلم» وإحالتهم جميعًا إلى النيابة.
وقال «إبراهيم»، فى حواره لـ«الدستور»، إن مصر فى طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من التقاوى بفضل بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتًا إلى أن خطة الدولة تهدف إلى التوسع فى إنتاج بذور التقاوى الحقلية وبذور تقاوى الخضار وتصديرها.

■ بداية.. كيف تحقق وزارة الزراعة التوازن فى سوق التقاوى؟
- الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة هى الجهة الحكومية الوحيدة التى تُنتج التقاوى داخل مصر، كما أن لها دورًا فى تحقيق التوازن بالسوق، من خلال إنتاج أصناف عالية الجودة وملائمة للظروف البيئية وبأسعار مناسبة.
■ هل تغيّرت خطة الإدارة بعد التغيير الوزارى الأخير؟
- لا، نحن نسير على نفس الخطة التى وضعها وزير الزراعة السابق، عزالدين أبوستيت، حيث كان قد أعطى توجيهات بتشكيل لجان لضبط التجار الذين يغشون التقاوى، ويضعون المنتجات المغشوشة داخل عبوات تحمل اسم الإدارة المركزية للتقاوى، وبالفعل نجحنا فى ذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للفحص، وتم ضبط عدد كبير من التجار وتحويل عدد منهم إلى النيابة، وتم الإفراج عنهم بكفالات كبيرة، والإدارة تلعب دورًا مهمًا فى عدم ترك التقاوى المغشوشة فى الأسواق.
وبعد أن تولى الوزير الحالى، السيد القصير، المسئولية طلب- أول شىء- إعداد خطة لزيادة الإنتاجية من التقاوى، وقدمنا له تقارير تؤكد زيادة المساحة المنزرعة من ٢٠١٨ إلى ٢٠١٩، ونحن الآن نعمل برؤية استراتيجية ٢٠٣٠ التى تهدف لزيادة المحاصيل سواء الصيفية أو الشتوية.
■ هل هناك جهة شريكة فى إنتاج التقاوى أم تعملون بمفردكم؟
- نعتمد أساسًا فى الإنتاج على معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية، وهو الشريك الأساسى فى استنباط الهجن والأصناف عالية الإنتاجية، ونحصل على تقاوى الأساس من المعهد، وهى نوعان «معتمد ١ و٢»، والفرق بين الاثنين فى أن النوع الثانى يوزع على المزارعين العاديين، بينما الأول تحصل عليه الشركات التى تزرع مساحات كبيرة.
■ متى نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى من «الفول البلدى»؟
- أنتجنا ٥٦٦ طنًا من الفول البلدى، العام الماضى، ونخطط لزراعة من ٣٠٠ إلى ٣٥٠ فدانًا، وفى حال نجحنا فى ذلك فسنحقق الاكتفاء الذاتى بالتأكيد، والإدارة تسير بطريقة ممنهجة فى إنتاج كل المحاصيل، كما أن لدينا خطة لإدخال محصولى الحمص والعدس فى الزراعات التعاقدية، والقمح يعد من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لنا وهو أمن قومى.
■ ماذا عن تقاوى الإكثار وتسجيل الأصناف المستنبطة؟
- تعاقدنا العام الماضى على ٢٧ ألف فدان، وهذا العام تعاقدنا على ٣٤ ألفًا من تقاوى الإكثار المختلفة، ما يعنى أن خطتنا هى التوسع فى زراعتها، والإدارة ومعهد المحاصيل الحقلية يكملان بعضهما بعضًا، كما أن الصنف الذى يتم إنتاجه من معهد بحوث المحاصيل يتم تسجيله فورًا، ويكون للإدارة المركزية والقطاع الخاص الحق فى إنتاجه بعد ذلك، فمثلًا الأرز «صنف ١٠٨»، وهو صنف جديد يتم التعاقد عليه لأول مرة، وأثبتت التجارب أنه يمتاز بعدم استهلاك كميات كبيرة للمياه وقصر فترة النمو، ونسعى للتوسع فى زراعته.
■ ما أسباب الفجوة فى إنتاج تقاوى الخضر؟
- من المفترض أن يبذل العاملون فى معهد بحوث المحاصيل البستانية مجهودًا أكبر، لأن لديهم برامج معينة يعملون عليها وهدفها هو زيادة الإنتاجية، وبداية من شهر مارس الماضى، بدأنا فى تنفيذ البرنامج الوطنى، وأعتقد أن هذه الفجوة ستقل مع الوقت وباتباع خطوات البرنامج فى استنباط السلالات والأصناف الجيدة.
■ هل هناك خطة وتوقيت محدد لتحقيق الاكتفاء من التقاوى بشكل عام؟
- أولًا نحن لا نستورد محاصيل حقلية، لأن لدينا اكتفاء ذاتيًا منها بنسبة ٩٨٪، ومشكلتنا الأساسية فى تقاوى الخضار، ومن خلال البرنامج الوطنى للتقاوى سنستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى، ولدينا علماء وكفاءات بشرية فى الجامعات والمراكز البحثية، وهؤلاء لو أتيحت لهم الفرص والدعم والإمكانيات، فيمكننا بالفعل التغلب على مشاكلنا وتحقيق الاكتفاء الذاتى.
■ هل يمكننا منافسة الدول المصدرة للتقاوى؟
- هناك دول متميزة جدًا فى إنتاج تقاوى الخضر، ونحن قادرون على منافستها وإنتاج تقاوى أكثر تميزًا نظرًا لطبيعة البيئة التى تمتاز بها مصر، وهذا ما يسعى إليه بقوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعتقد أن أهمية مشروع الصوب الزراعية كبيرة ولا تقل عن مشروع المليون ونصف المليون فدان، فهو مشروع قومى ولا بد من الاستفادة منه بكل الطرق لتوفير مليارات الدولارات وخلق فرص عمل.
■ ما دور القطاع الخاص فى هذا الملف؟
- اجتمعنا بعدد من شركات القطاع الخاص لبحث إمكانية المساعدة فى إنتاج التقاوى، ونعلم جيدًا أن هذا القطاع شريك أساسى فى التنمية والاستقرار بمصر، وتعاقدنا مع بعض الشركات الخاصة، وهناك ١٤ محطة غربلة على مستوى الجمهورية يعمل فيها القطاعان الحكومى والخاص، وفيما يخص طلبات القطاع الخاص والمشاكل التى تواجهه فنعمل على حلها فورًا، ووزير الزراعة يهتم بنفسه بهذا الأمر.
■ ماذا عن كميات التقاوى التى تُنتجها الإدارة بالمقارنة بالقطاع الخاص؟
- ننتج نحو ٥٠٪ من التقاوى والنسبة المتبقية ينتجها القطاع الخاص، وجميع التقاوى تكون مستنبطة من معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تعاون أكبر مع القطاع الخاص، وسنرفع مذكرة للوزير للمطالبة بزيادة إنتاج تقاوى الخضر بدلًا من الاستيراد.
■ هل هناك شركات تُنتج تقاوى فاسدة.. وكيف تتعاملون معها؟
- نعم، هناك شركات تُنتج تقاوى فاسدة، ولدينا لجان طافت كل المحافظات، سواء الوجه البحرى أو القبلى، وحررنا العديد من محاضر إثبات الحالة، وتم ضبط كميات كبيرة من التقاوى المغشوشة، وتسجيل المحاضر فى أقسام الشرطة، وتحويل المخالفين إلى النيابة، وهم تجار غير معروفين فى السوق ويبيعون التقاوى «تحت بير السلم».
■ هل لديكم قائمة سوداء بالشركات التى تُنتج تقاوى فاسدة؟
- لا، لا توجد لدينا قائمة ونتعامل فقط مع الشركات المحترمة التى لديها سمعة طيبة وأهداف محددة.
■ أثيرت مؤخرًا أزمة تقاوى الطماطم الفاسدة.. ما إجراءتكم لمنع تكرارها؟
- الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى لها اشترطات وإجراءات خاصة فى استيراد التقاوى، ويمنع استيراد أى تقاوى فاسدة من الخارج، ولا بد أن تتوافر جميع المتطلبات فى الأصناف التى يتم استيرادها وتكون معها شهادات صحية بذلك.
■ ما حقيقة استيراد مصر بذور خضر من إسرائيل؟
- معظم تقاوى الخضار «هجن»، ويتم استيرادها بذورًا فقط، مثل الذرة الشامى والرفيعة، ووزارة الزراعة متميزة فى الفحص والاعتماد، ولدينا أجهزة قوية تمنع دخول التقاوى الفاسدة، على رأسها إدارة الحجر الزراعى.
■ لماذا يشتكى المزارعون من فساد تقاوى القطن والذرة؟
- لم نتلق أى شكوى فى هذا الشأن، وننظر إلى القطن والذرة على أنهما محاصيل استراتيجية، والمشكلة التى حدثت كانت فى الذرة الشامية وشكلنا لجانًا تابعة للإدارة للتحقيق فيها، ولن نقبل أبدًا بطرح تقاوٍ فى السوق تسىء لنا وتلوث سمعتنا.
■ هل أهدر القطاع الخاص بعض الأصناف المصرية الأصلية بعد دخوله شريكًا فى إنتاج التقاوى؟
- لا، لأن القطاع الخاص شريك أساسى للحكومة فى هذا القطاع منذ فترة، وما يتردد عن ذلك مجرد شائعات لا أساس لها.
ومنذ شهر مارس الماضى ونحن نستعد لدعم البرنامج الرئاسى لإنتاج التقاوى، ولدينا بالفعل نحو ٣٠٥ منافذ على مستوى الجمهورية وسنتولى توزيع التقاوى.
■ ماذا عن التقاوى المهندسة وراثيًا.. وهل تسبب سرطانات بالفعل؟
- لا نستخدمها مطلقًا، لأنها لم تصل إلى مصر.
■ يتخوف البعض من البطيخ كبير الحجم.. بماذا تطمئنهم؟
- لا ليست له أضرار على الصحة وتكون له برامج تربية خاصة، وأعتقد أنه مستوردة من الخارج.

ماذا عن توجيهات الرئيس بالاكتفاء الذاتى من تقاوى الخضر؟
- لا ندخر جهدًا نبذله لتحقيق أفضل النتائج ضمن البرنامج القومى لإنتاج التقاوى الذى نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسى، والإدارة تدعم بقوة برنامج إنتاج تقاوى الخضر التى نستورد منها ٩٨٪ تقريبًا، سواء الفلفل أو الطماطم أو الخيار أو الكوسة، وتقدر تكلفة استيراد هذه التقاوى بنحو مليار و٢٠٠ مليون دولار سنويًا. وبدأنا العمل بقوة فى المحطات البحثية التابعة لنا لإنتاج الأصناف التى نريدها، ومصر لديها مشروع قومى للصوب الزراعية وفى حال تحوله لإنتاج التقاوى يمكننا حينها الاكتفاء ذاتيًا والتصدير أيضًا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

«وضع مخل».. خاف افتضاح أمره فقتل شقيقه الطفل فى الشرقية

منذ حوالي 19 ساعة

وزير البترول: إسرائيل ستحول غازها لمصر لإسالته وإعادة تصديره

منذ حوالي 6 ساعات

بعد رحيل قابوس.. ماذا تنتظر «سويسرا الشرق» في عهد الحياد؟

منذ ساعة

«هددها بفيديو جنسي».. فتاة تمزق جارها بـ30 طعنة في الجيزة

الصور

image description

ليلي علوى ومريم أمين وداليا البحيري في عزاء والد إيهاب توفيق

image description

إيهاب توفيق يتلقى عزاء والده.. و«الجسمي» أول الحاضرين

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

رسميًا.. الزمالك يخوض السوبر الإفريقي في قطر

فضيحة أستاذ جامعي.. اغتصب طالبة وارتكب جريمة في شقته

«وضع مخل».. خاف افتضاح أمره فقتل شقيقه الطفل فى الشرقية

انفوجرافيك

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

image description

أهم 10 بنود فى قانون رعاية المريض النفسى (إنفوجراف)

image description

«DNA» كلمة السر فى كشف لغز الجريمة (إنفوجراف)

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

معرض «بلاستكس 2020» يشهد زيادة 50% في المساحة

الصحة

4 أمراض شائعة عن نقص فيتامين B12

اكتشاف بكتيريا تساعد على التخلص من الضغط النفسي

%8 من الوفيات بسبب الكحوليات

الكشف عن علاج ثوري لمرض انتفاخ الرئة الحاد

الرئيس نيوز

"الأهلي" يعلن جاهزية عقود مشروعات الوحدة الاقتصادية

بالفيديو.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوبي طرابلس

رئيس "المصريين": القيادة الليبية تثق في قدرة السيسي على حل الأزمة

النيابة تأمر بتشريح جثة "فتاة محروقة" في البدرشين

منوعات

الخميس.. حفل توقيع «ريحة الحبايب» بنقابة الصحفيين

طريقة جديدة لإنقاذ الملابس بعد انكماشها

ملياردير ياباني يقدم عرضًا خياليًا لـ«السناجل»

انقراض أكبر أسماك المياه العذبة (فيديو)

كشكول

استجابة لــ"كشكول".. التعليم تحدد 3 مقرات للاختبارات النفسية للمعلمين

بروفسيور أمريكي يقود فريق جراحي بالمستشفى الجامعي بطنطا

أستاذ جامعي: "٣٦٥ صحة" خطوة طال انتظارها ولا تحتاج تكاليف كثيرة

شاهد.. طالب "بطانية حلوان": الجو في الجامعة برد جدا ومكنتش قاصد اتصور

إسلام سياسي

الأزهر يواجه الإشاعات الكاذبة في جناحه بمعرض الكتاب

"البحوث الإسلامية" يوجه قافلة توعوية شاملة إلى قرى ومدن جنوب سيناء

مقتل 5 أشخاص على يد متطرفين بنيجيريا

أمين حزب الله: داعش صنيعة أمريكية

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف تستغفر الله بطريقة روحية وفعالة؟
د. منى حلمى
إيميل أزرق بطعم الملح والحكمة والحنين يرسله لى «البحر» كل شتاء
مؤمن المحمدي
مالناش دعوة يا موهيى
ماجد حبته
اعتقال سفير!
المزيد

الثقافة

برامج تدريبية متنوعة بقصور الثقافة خلال يناير

ماهر زهدي: السيرة الذاتية يكتبها أصحابها.. أما الدرامية فنكتبها نحن

ماهر زهدي: سيد مكاوي كان يمكنه تلحين نشرة الأخبار

رضا عطية: ماهر زهدي أعاد صياغة ما قدمه برؤية مختلفة

صفحتنا ع الفيس بوك