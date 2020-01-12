تجديد حبس 3 متهمين بإحياء رابطة التراس أهلاوي

جددت نيابة أمن الدولة حبس 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إحياء رابطة أولتراس أهلاوي"، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في القضية والمتهمون هم كل من "كريم.و" و"سامح.س" و"سامي.س".



ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية.