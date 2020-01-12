«مستقبل وطن»: انضمام محمد أبوالعينين للمزج بين الخبرات والشباب

قال المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن انضمام رجل الصناعة محمد أبوالعينين لحزب مستقبل وطن كنائب رئيس الحزب للشئون البرلمانية، يأتي في إطار سعي الحزب للمزج بين الشباب وأصحاب الخبرات.



وأضاف عصام هلال، خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رجل الصناعة محمد أبوالعينين قيمة اقتصادية وسياسية كبيرة وإضافة قوية للحزب، ليستفيد منها الشباب.



وتابع، أن الشباب يحتاج لقامات سياسية كبيرة مثل محمد أبوالعينين، لأنه دون وجود هذه القامات فإن الحزب سيفشل، لافتًا إلى أن الحزب كان شبابيًا في بداية إنشائه ولكن بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة تم المزج بين الخبرات والشباب.