مواليد الثمانينيات «6».. «الكراش» على التليفون.. و«الفسحة» على الكورنيش

كان لقصص الحب والارتباط بين الشباب والفتيات من أبناء عام ٨٠ شكل آخر، فحينها لم يكن الإنترنت وشبكات التواصل على هذا القدر من التطور، ولم يكن هناك «فيسبوك» و«واتس آب» يسهل التواصل، بل كان التليفون الأرضى هو الطريقة الأشهر فى التواصل بين الأحبة، أو أن يتفق الطرفان على موعد ومكان محدد للمقابلة فى مكان عام، وحينها يستقبل الشاب حبيبته بباقة من الورود.

أمجد منصور رجل يستعد لاستقبال عامه الأربعين يحكى عن قصة ارتباطه بزوجته فى عام ٢٠٠٠، حيث كانا زميلين فى الجامعة، لتنطلق قصة حب بينهما قبل أن يتقدم لخطبتها، قائلًا: «الارتباط مكانش بالطرق الموجودة حاليًا، كنا مبنتكلمش إلا لما نتقابل فى الجامعة».

وأضاف «منصور»: «الموبايلات لم تكن قد انتشرت بعد، بل ظهرت فى بداية الألفينات، وكانت مع رجال الأعمال والأغنياء فقط، وحينها كانت الهواتف الثابتة المنزلية هى الوسيلة الرئيسية للتواصل بين الناس». وتابع: «كنا نتفق على وقت محدد نتكلم فيه على التليفون، بتصل وأستنى هى تقول ألو وكان فيه كلمة سر بيننا فى حالة وجود حد جنبها».

أما محمود إسماعيل فيحكى عن الأماكن التى كان يتقابل فيها العشاق قديمًا، قائلًا: «كلنا عارفين إن الأماكن كثيرة الآن للخروج والتنزه، بينما أبناء جيلنا كنا نحب الجلوس فى الكازينوهات أو التمشية على الكورنيش، ومكانش فيه بنات يقعدوا مع الأولاد على القهوة زى الأيام الحالية، لازم يكون كازينو راقى».

