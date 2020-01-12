«أنا سبب الغلاء والطلاق».. نسرين طافش تسخر من ربط اسمها بالشائعات

ردت الفنانة السورية نسرين طافش، على الأخبار التي نُشرت حول حلولها مكان الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في برنامج "ذا فويس كيدز".



وقالت نسرين طافش، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فويس".



كما سخرت نسرين طافش، من ربط اسمها بكل مشاكل النجوم والشائعات التي تخرج مؤخرًا قائلة: "بس نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية وإني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات إفريقيا واقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة".



من ناحية آخرى، شوقت نسرين طافش جمهورها لمسلسلها الجديد "ختم النمر"، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة وهو من مسلسلات الـ 45 حلقة، وتقدم فيه شخصية "مريم".



يذكر أن الفنانة نرسين طافش، ارتبط اسمها مؤخرًا بالمخرج طارق العريان، وخرجت بعض الشائعات حول كونها سبب انفصال الفنانة السورية أصالة عنه، وهذا ما تم نفيه من قبلها.