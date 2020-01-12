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الباز: مصر تدير أمورها بدبلوماسية راقية بعيدة عن الضعف

الأحد 12/يناير/2020 - 08:16 م
الباز
الباز
أحمد عبد العزيز
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أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن مصر تدير أمورها بدبلوماسية راقية بعيدة عن الضعف.. لافتًا إلى أن مصر رغم التغيرات المحيطة حولها والأزمات، إلا أنها تحاول عدم الانزلاق، بتصريحات عنترية أو مهاترات.

وقال محمد الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الفترة الحالية تشهد اضطرابًا و"خناقة" بين كل الدول، موضحًا أن ليبيا تشهد تحركًا دوليًا على أرضها، وعدد كبير من الدول موجود في ليبيا، والجميع يريد أن يكون له دور وفضل في حل الأزمة الليبية.

وأضاف "الباز"، أن الكل يبحث عن مصلحته في الأراضي الليبية، لأن ليبيا بها ثروات كثيرة جدًا، والكل يريد الاستفادة من هذه الثروات، في ظل حالة عدم الاستقرار بها.

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