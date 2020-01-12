إصابة 5 فى إطلاق نار بأمريكا

أعلن متحدث باسم الشرطة بولاية كولورادو الأمريكية، اليوم الأحد، أن خمسة أشخاص أصيبوا بجراح إثر إطلاق مسلح النار عليهم ثم فر هاربا.



ونقلت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية عن المتحدث قوله، إن بين المصابين 3 أطفال قصر، واثنين من البالغين، وإن المصابين نقلوا إلى المستشفى في حالة خطرة.



وأضاف المتحدث: أن الحادث وقع أثناء حفل داخل مجمع سكنى بمدينة "أوروا" الواقعة على بعد 10 أميال من مدينة دنفر، فيما لم تتوافر أية تقارير - حتى الآن - عن دوافع ارتكاب الحادث.



وناشدت الشرطة المحلية كل من يتوافر لديه أي معلومات عن مرتكب الحادث المبادرة بإبلاغها.