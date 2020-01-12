مواليد الثمانينيات «2».. إسكندرية للأغنياء.. وبلطيم للأقل دخلًا

«العوامة البطة وأكل تيتة وعربية بابا اللى كانت بتبقى شايلة كل العيلة ونطلع على بلطيم».. جملة بدأت بها علياء عبدالرحمن، وهى سيدة فى الرابعة والأربعين من عمرها، الحديث عن ذكريات المصيف فى طفولتها.

وأضافت: «على الرغم من أن الخدمات السياحية الآن أفضل، فإن المصيف كان شيئًا ممتعًا أكثر من الآن، ولم نكن نحتاج إلى ميزانية كبيرة كى نستمتع به، فكانت والدتى تحضر الطعام قبل السفر، ونستخدم ملابس السباحة الخاصة بالعام الماضى».

وتابعت: «لم نعتد أن نطلب الكثير من الأشياء مثلما يفعل أبنائى معى الآن، فحاليًا نقضى الإجازة فى شرم الشيخ أو الساحل الشمالى، ونشترى الكثير من الأغراض قبل السفر، ومع ذلك لا ألحظ فى عيونهم تلك الفرحة التى كان يشعر بها أبناء جيلى عند نزول (العوامة البطة) من فوق الدولاب لنأخذها معنا فى السفر». وقالت رانيا على، البالغة من العمر ٤٢ عامًا: «الإسكندرية كانت مصيفنا الوحيد، بسبب أن والدى مهندس بترول، ما جعل الحالة المادية تسمح»، مشيرة إلى أن الإسكندرية كانت مدينة الأغنياء وميسورى الحال، لأن شواطئها محدودة والطعام فيها غالى الثمن، وذلك أكثر من بلطيم.

وأضافت: «الإسكندرية التى أذهب إليها الآن ليست الإسكندرية الأوروبية الساحرة التى كنت أذهب إليها رفقة أبى فى طفولتى، هناك الكثير من التغيير، حتى فى نمط حياة سكان المدينة، لم تكن بكل هذا الزحام من قبل، فمثلًا ميدان المنشية الذى ملأه الباعة الجائلون وتحول إلى مكان مثل العتبة فى القاهرة كان من أرقى الأماكن التى يمكنك أن تلتقط فيها صورًا تذكارية».

وبوصولهم إلى عمر الأربعين، أصبح لدى مواليد عام ٨٠ أطفال تخطت أعمارهم العشر سنوات على الأقل، لذلك صار التنزه وقضاء الوقت فى المتنزهات أو «المولات» بهدف الترويح عن أبنائهم، بعد أن صارت الطاقة موزعة بين العمل والاهتمام بالأبناء.

محمود إسماعيل، أحد مواليد عام ٨٠، قال إنه فى السابق كان يقضى الوقت فى الخروج والتنزه، سواء مع أصدقائه أو معارفه، لكن فى تلك السنوات أصبح التنزه محصورًا على الخروج مع أبنائه فى أيام الإجازات، لأن الوقت أصبح ضيقًا ما بين العمل والراحة.

وأضاف الرجل الذى سيكمل الأربعين خلال أشهر: «السنوات فى عمر الـ٣٠ مرت سريعًا، لأنها تنقضى على الأغلب فى العمل والبحث عن الأموال، الوقت بيعدى بسرعة لأنها فترة الكد والاجتهاد فى العمل، وبكون مطالب إنى أصرف على بيتى وأطفالى وكمان بساعد أهلى على مصاريف الحياة، وكذلك أساعد الأخ اللى أصغر منى فى جوازه زى ما أخويا الأكبر ساعدنى».

واتفق معه محمد الزبلانى بقوله: «قديمًا كنت أخصص يومًا كل أسبوع من أجل الذهاب إلى السينما، أو أماكن الألعاب الإلكترونية، أما الآن فلم أعد أفعل ذلك، وأكتفى بقضاء الوقت مع أصدقائى على المقهى عندما يتاح لى ذلك».

وأضاف: «مبقاش عندى وقت أقضيه على الألعاب زى زمان، وكمان حبى ليها قل عن الأول، وبقيت أحب أكتر أستغل وقت الفرغ فى الراحة، ودا حال أغلب رجالة جيلى».

