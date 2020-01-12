قاتل عشيقته بالسيدة زينب: «عايزة تفضحني وتقول بغتصبها»

تمكن رجال مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بقيادة المقدم أحمد سعيد، من القبض على مسجل خطر يبلغ من العمر 35 عاما، قتل عشيقته وأخفى جثتها داخل شقته بالسيدة زينب.



واعترف المتهم بتفاصيل الحادث، مؤكدًا أن المجني عليها على علاقة به منذ فترة طويلة، وكانت تتردد على شقته لممارسة الرذيلة معه، وفى المرة الأخيرة طلبت منه الانصراف لكنه طلب منها الانتظار، ورفض خروجها فتشاجرت معه وهددته بإبلاغ الشرطة أنه خطفها واغتصبها.



وقال المتهم، إنه أغلق عليها الباب من الخارج، وعند عودته نشبت مشاجرة أخرى معها، فضربها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وهرب إلى أحد أصدقائه.



وكانت مباحث قسم شرطة السيدة زينب، تلقت بلاغا بوجود جثة لسيدة داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال عثر على جثة لسيدة في العقد الرابع من عمرها ملفوفة داخل سجادة، وبالكشف عليها تبين وجود آثار ضرب وكدمات على جسدها.



وبإجراء المقدم أحمد سعيد، رئيس المباحث، التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن الضحية دائمة التردد على منزل المتهم وقتلت داخل مسكن عشيقها، وأن المتهم تشاجر معها وعقب قتلها تمكن من الهروب.