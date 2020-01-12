مواليد الثمانينيات «3».. الروشنة «شعر مفلفل».. و«الأتارى» سيد الألعاب



«روشنة» أبناء الثمانينيات مختلفة تمامًا عن الوضع الحالى، فالموضة الرجالى كانت تقتضى «الشعر المفلفل»، وحلاقة الذقن تمامًا، عكس الموضة فى السنوات الحالية، كذلك الفتيات كنّ يرتدين الحلق المدور، ويستخدمن اللون النبيتى تحديدًا فى أحمر الشفاه، تعبيرًا عن «الروشنة».

أحلام الألفى التى تعمل «ميك أب أرتست» قالت إنها كانت مغرمة كثيرًا بالمكياج فى عمر المراهقة، ومتابعة دائمة كل ما هو جديد فى عالم موضة التجميل، موضحة: «كنت أخبئ أدوات التجميل كأنها مخدرات، حتى لا يراها أبى فتكون العواقب وخيمة».

وأضافت: «الشىء الذى يظهر الفتاة الروشة عن غيرها، فى ذلك الوقت، كان تحديد الشفاه باللون النبيتى وهو أمر سيئ جدًا، ولا أريد تذكر أننى كنت أضعه فى وجهى يومًا ما».

وبينت أن المجلات الإنجليزية الخاصة بالموضة والتجميل كانت هى المسئول الأول عن تحديد أدوات التجميل المستخدمة فى مصر، التى تضمنت وقتها «البنكيك» و«الروجاجو» و«الكحل» و«الروج».

وقالت سالى سليم إنها كانت تشترى الكثير من الإكسسوارات، ومغرمة بجمعها، لكن القطعة الأساسية لديها كانت الحلق المدور، فلا يكتمل أى طقم «روش» إلا بهذا الحلق الذى كان يصنع «دويتو» رائعًا مع «القصة الفرنشا» التى كانت منتشرة كثيرًا فى هذا الوقت، وفق قولها.

وأشارت إلى أن والدتها كانت تصف هذا «الاستايل» بأنه خاص بـ«البنات الصايعة» فقط، أما بنات الهوانم فيرتدين ما هو أقيم من ذلك، مضيفة: «لم أكن أغضبها، وكنت أخبئ الحلق فى حقيبتى وأرتديه فى حمام الكلية، قبل أن أرتدى الحجاب وتنتهى تلك الموضة».

وبالنسبة للشباب، قال أيمن محجوب إن الموضة الأشهر حينها كانت «الشعر المفلفل»، وحلاقة الذقن تمامًا، فهذا كان دليلًا على أن الشاب «روش»، مضيفًا: «الموضة الحالية فى تسريحات الشعر والملابس أتجنبها، وأرى أنها عيب ولا تتناسب مع ذوقى وما اعتدت عليه».

وأوضح أن «طريقة حلاقة الشعر بتاعة شباب اليومين دول صعب أعملها، وكذلك البنطلونات المقطعة بأحس إن عيب ألبسها لأنى متعودتش عليها».

وبعيدًا عن عالم الموضة آنذاك، كان «الأتارى» هو الوسيلة الإلكترونية المفضلة للترفيه لجيل الثمانينيات، وقالت رضا حسن: «يوم أن اشترى والدى (أتارى) لنا فى إجازة نصف العام كان كيوم الفرح، فقد أتى أبناء الجيران للعب معنا، وعندما عرف أقاربنا أتوا أيضًا، وانقلب البيت إلى ساحة لعب كبيرة، فقد كنا من أوائل الناس الذين اشتروا (الأتارى) فى المنطقة».

وأضافت: «كنا ساعات أنا وأخواتى بندفّع العيال فلوس من ورا ماما»، متابعة وهى تضحك عن «بيزنس الأتارى»: «كنا أنا وشقيقى نلعب مع أى من أبناء الجيران أو الأقارب، ونأخذ ١٠ قروش من الخاسر، وعلى حسب الشخص واللعبة يمكن للمبلغ أن يزيد أو ينقص».

وقالت هدى علوى، ذات الأربعين عامًا: «الأتارى والسيجا كانا أكثر متعة من كل الأشياء التى يتم استخدامها الآن، كما أن نوعية الألعاب ذاتها لم تكن مضرة، بل كانت تسهم فى تنمية ذكاء الأطفال، أما الألعاب الحالية فمليئة بالعنف والأشياء التى تؤثر بالسلب على سلوكيات الأطفال».

ورأت أن «الجيل الحالى مظلوم جدًا على الرغم من كثرة الإمكانيات المتاحة له»، موضحة أن الألعاب القديمة الممثلة فى «ماريو» و«سباق السيارات»، وغيرهما، ممتعة أكثر من مئات الألعاب الموجودة الآن.

أما عن علاقة أبناء الثمانينيات بالألعاب الحالية على الهواتف أو فى محلات الألعاب الإلكترونية فهى علاقة مختلفة، إذ يفضل كثير منهم الألعاب على «الموبايل»، خاصة فى أوقات الانتظار وأوقات الفراغ، حسب رأى أيمن محجوب الذى قال: «لدىّ ألعاب عديدة على هاتفى، لكن أبنائى يقضون عليها وقتًا أكبر منى».

واتفق معه أمجد منصور الذى قال إنه لا يوجد بين أصدقائه فى مثل عمره ممن يذهبون إلى محلات الألعاب الإلكترونية لقضاء الوقت هناك، مضيفًا: «ممكن أنزّل ألعاب على الموبايل، لكن نادرًا ما أفكر أروح ألعب بلايستيشن أو إنى أجرب الألعاب الافتراضية بتقنية الـ«٣D»، لأن فى الأغلب معنديش وقت أعمل كدا».

