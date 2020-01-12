مواليد الثمانينيات «4».. التليفزيون «كعبول» و«ونيس».. وفؤش «نجم الجيل»

سالى سليم وهى أم لـ٤ أبناء فى عمر المراهقة والطفولة، أتمت عامها الأربعين مع بداية العام الحالى- تبدى تعجبها من أن الأطفال فى الوقت الحالى حاليًا لديهم المئات من أفلام الكارتون المتاحة للمشاهدة، بالإضافة لبرامج الأطفال والأغانى، لكن أبناءها دائمًا ما يخبرونها بأنهم يشعرون بالملل، متسائلة: «كيف يحدث ذلك، وأنا وأبناء جيلى لم يكن متاحًا أمامنا سوى مسلسلى كارتون، وعدد محدود من الأغانى، ومع ذلك لم نشعر يومًا بالملل الذى يشعر به أبناء الجيل الرقمى؟». «كعبول» و«مازنجر» كانا كلمة السر فى هدوء الشوارع الثالثة عصرًا والسادسة مساءً، فحسب «سالى» تمثلت طفولة جيلها فى هذين المسلسلين اللذين تربعا على ساحة «الكارتون» فى مصر، وكانا جزءًا أساسيًا من الروتين اليومى لهذا الجيل. أما أمانى أبوالسعود التى تستقبل عامها الأربعين الشهر المقبل، فقالت: «عندى ٣ عيال بس أنا أعيل منهم ومش هاممنى السن، وإلى الآن أبحث على يوتيوب عن حلقات (كعبول) التى كنت مغرمة بها إلى الحد الذى كان يجعل والدتى حينما تريد معاقبتى على أمر ما تهددنى بالحرمان من مشاهدة المسلسل». وأضافت: «كنت أشعر بأن (مازنجر) يخص الأولاد فقط ولا أحب مشاهدته، بل كنت أخاف من شكل رسومه المتحركة وكثيرًا ما كانت تأتينى كوابيس بسببهم، أما (كعبول) فكان للفتيات، لأنه كارتون مضحك وأشكال رسومه المتحركة لطيفة، وهذا ما جعلنى أظل أحبه إلى الآن».

وبالنسبة للأعمال الدرامية، قالت نسرين محمد، صاحبة الـ٤٠ عامًا، إن هذه الأعمال، على الرغم من قلة عددها مقارنًا بالوقت الحالى، فإنها كانت المؤثر الأساسى فى أخلاقيات هذا الجيل، موضحة أن «الفن من أكثر الأشياء التى تشكل وعى الناس، فإذا كان هابطًا تراه ينعكس على سلوكيات الشباب فى الشوارع»، معتبرة أن «جيل الثمانينيات آخر الأجيال الهادئة التى تتعامل بأخلاقيات المصرى الأصيل، وتتمتع بخليط من العصرية والكلاسيكية».

وبينت أن مسلسل «ساكن قصادى» كان من مسلسلاتها المفضلة، قائلة: «سناء جميل كانت تقدم عملًا دراميًا رائعًا، تشعر بأنك أمام مزيج من الكوميديا غير الفجة الخالية من الإسفاف، والدروس التربوية غير المباشرة». وأضافت: «نبرة صوت الفنان وطريقة تمثيله ربما تشكل العديد من سلوكيات المشاهدين خاصة فى عمر المراهقة، لذا أتذكر حينها أننى كنت أقلد طريقة ملابس ميرنا المهندس وكنت أعلق صورها فى غرفتى».

مسلسل «يوميات ونيس» هو الآخر كان له نصيب كبير فى تفضيلات جيل الثمانينيات، وقالت شيماء صبرى، التى تكمل الـ٤٠ عامًا خلال أشهر، إنها تربت على هذا المسلسل وأحبته كما لو كانت أحد أفراد عائلة «ونيس»، مشيرة إلى أنها كانت تعود من المدرسة وتنهى واجباتها سريعًا حتى تسمح لها والدتها بمشاهدته، خاصة أنه «كان يحتوى على كمية ضحك كبيرة دون لفظ خارج واحد أو أسلوب مبتذل فى طريقة تمثيل المشاهد الكوميدية».

وكذلك كانت تحية الأنصارى التى جسدت دور «سحر» فى مسلسل «عائلة شلش» هى المثل الأعلى لفتيات هذا الجيل، وجعلت الجميع يفكر فى إقامة المشروعات وكسب المال مثلما فعلت، وحسب «شيماء» كانت «سحر أول فتاة تدشن مشروع عربة طعام فى الجامعة، وأتذكر يوم عرض هذه الحلقة ذهبت إلى أبى وقلت له إننى أريد اقتراض بعض المال كى أفتح مشروعًا، وأتذكر أيضًا أنه ألقى (الشبشب) علىّ فى الهواء لكننى تفاديته والحمد لله». واتصالًا بالكارتون والمسلسلات وغيرها من الأعمال الفنية والترفيهية، كان لجيل الثمانينيات نجوم مفضلون من الفنانين والمغنين، وقالت أحلام الألفى عن ذلك: «وائل نور خطف قلوب الفتيات بخفة دمه وأسلوبه اللطيف فى الكلام، خاصة بعد عرض مسلسل (البخيل وأنا)، مع فريد شوقى، حيث كان يقدم جرعة كوميدية من نوع جديد على المجتمع، عكس أجواء الكوميديا البحتة التى كان يقدمها سمير غانم وأبناء جيله». «بوستر فيلم (أمريكا شيكا بيكا) فى كل مكان، على أكشاك الكاسيت ومقاهى وسط القاهرة، والشوارع، يحمل أسم الأغنية وصورة فنان صاعد وسيم أسر قلوب المعجبات بصوته الرخيم وخفة دمه».. هكذا بدأت لبنى عزيز حديثها عن محمد فؤاد مضيفة «كراش فتيات الجامعة وقتها». وأضافت: «فؤاد كان عامل قلبان بجد، وفى وقت قصير خد الجو من حميد الشاعرى وحسام حسنى. لم تكن هناك فتاة فى حينها إلا وعلقت صورة محمد فؤاد فى غرفتها، وأتذكر أننى ذهبت إلى السينما مع أصدقائى وخطيبى- زوجى حاليًا- لمشاهدة فيلم (إسماعيلية رايح جاى)، ويومها حدثت مشاجرة بيننا بسبب الغيرة من محمد فؤاد، لأننى حينما رأيته على الشاشة صفقت كثيرًا وكنت أقول له (شايف حلو إزاى؟)». وكذلك كان شريف منير، الذى قالت سالى سليم عنه: «كان نوعًا آخر من (الكراشات)، فعيناه الخضراوان وملابسه المهندمة ونوعية الأدوار التى كان يقدمها أوقعت الكثيرات فى غرامه، من أول ظهور له على الشاشة، وأظن أن عينيه وابتسامته الهادئة هى السر وراء سرقته قلوب مئات المعجبات». ومن ناحية الرجال، كانت كل من ليلى علوى، وشيرين سيف النصر، وصابرين، أبرز الفنانات اللاتى جذبن قلوب الشباب حينها، وكشف أيمن محجوب عن أن التعبير عن الإعجاب بالفنانات حينها كان من خلال تعليق صور لهن فى الغرفة الخاصة به، قائلًا: «كنت بعلق صورهن فوق السرير بتاعى.. كنت بشتريها من المكتبة، وأغيرها كل فترة لما صور جديدة تنزل».

