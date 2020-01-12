مواليد الثمانينيات «5».. أبطالنا «ميكى» ونجيب محفوظ.. وشعر نزار «سري للغاية»

الكتب المطبوعة هى الوسيلة المثالية للقراءة بالنسبة لـ«عبدالرحمن محمد»، الذى يستعد لاستقبال عامه الأربعين خلال أسابيع، فهو لا يستمتع بقراءة الكتب بصيغة الـ«PDF»، عبر تطبيقات الموبايل أو من خلال أجهزة الكمبيوتر، ويرى أن من الفوارق الرئيسية بين الأجيال القديمة والجديدة تفضيل الأجيال الجديدة القراءة عبر التطبيقات الإلكترونية وعدم شراء الكتب.

وتذكر «عبدالرحمن» مشاهد أصدقائه ورفاقه من الشباب فى الشوارع والمواصلات العامة وعدم خلو أيديهم من الكتب، فى فترة التسعينيات، قائلًا: «جيلنا نشأ على قراءة الكتب المطبوعة، وكان الكتاب الوسيلة التثقيفية الأهم، ومن أفضل هوايات الشباب، خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات».

وأضاف: «أغلب الشباب اللى طالع دلوقتى مش بيحب الكتب المطبوعة، وبيفضل القراءة من خلال النسخ الرقمية للكتب».

وعن أبرز الكتب المفضلة لهذا الجيل، قالت مريان إبراهيم، التى أتمت عامها الأربعين منذ ٤ أيام، إن أكثر الكتب التى كانت مبيعة فى أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات هى كتب الشاعر نزار قبانى، الذى «غزا العالم بكلماته الرومانسية، خاصة بعد أن غنّى له كاظم الساهر، وسرق بها قلوب المراهقات».

وأضافت: «كتب نزار قبانى كانت شبه محظورة، فكيف لفتاة محترمة أن تقتنى كتاب شعر يحتوى على كلمات الحب والتغزل فى المرأة؟، لكننى كنت أشترى كتبه ودواوينه وأقرأها خلسة، وأتذكر أن والدى وجد فى حقيبة المدرسة الخاصة بى أحد كتب نزار فأقام الدنيا ولم يقعدها وعنفنى بشدة، خاصة أننى كنت فى الصف الثالث الثانوى».

وأشارت إلى أن والدها قال لها: «كلمات هذا الرجل ستفسد عقولكم، وتجعلكم تفكرون فى أشياء سابقة لأوانها، ولا يجب أن تحملوا فى حقائبكم المدرسية مثل هذه الكتب»، مضيفة: «بالفعل سمعت كلام والدى ولم أعد أحملها فى حقيبة المدرسة، وأصبحت أخبئها تحت سريرى».

أما سمية عبدالرحمن فقالت إن مجلة «ميكى» كانت تملأ الغرفة، وورثت حبها من والدها الذى كان مغرمًا بها ويقرأها كل يوم، لدرجة أن أسرتها كانت تمتلك جميع أعداد المجلة تقريبًا، مضيفة: «ما زلت أحتفظ بعدد منها حتى الآن، وأحاول أن أجعل أحفادى يقرأونها لكنى فشلت للأسف، فهم دائمًا ممسكين بـ(الأى باد) أو الموبايل للعب الألعاب الجديدة، فلم تعد تلك الأشياء الجميلة تغرى الأطفال».

وتواصل «سمية» حديثها عن الكتب المفضلة لها، فى فترة مراهقتها قائلة: «نجيب محفوظ كان إجبارى نقراه.. جدى كان صاحبه وكان مجننا بكتبه»، لافتة إلى أن جدها لوالدها كان صديقًا لنجيب محفوظ، لذلك كان دائمًا يشترى كتبه أو يأخذها كهدية منه، ويجعل أحفاده يقرأونها، ومن ينتهى من كتاب يعطى له مكافأة تشجعه على قراءة الكتاب الثانى.

وبالنسبة للعالم الافتراضى ومواقع التواصل الاجتماعى، فإن موقع «فيسبوك» هو وسيلة التواصل الاجتماعى الرئيسية والمفضلة فى حياة مواليد الثمانينيات، أما المنصات الأخرى مثل «إنستجرام» و«سناب شات» فليست فى قائمة المفضلات بالنسبة إليهم.

وقال عبدالرحمن محمد: «أمتلك حسابات على التطبيقات الجديدة، مثل إنستجرام، وسناب شات، وتيك توك، لكنى لا أتفاعل معها كثيرًا، وأفضل قضاء الوقت على موقع فيسبوك، خاصة أن أغلب أصدقائى يتواجدون عليه، على العكس من المنصات الأخرى التى لا ينتشر بها هؤلاء الأصدقاء».

ولم تختلف الحال لدى محمد الزبلانى، من مواليد شهر يناير عام ١٩٨٠، الذى قال: «عندى حساب على موقع فيسبوك منذ عام ٢٠٠٩، وهو أكثر مكان أقضى به الوقت على شبكة الإنترنت، وأعرف إنستجرام وسناب شات لكنى غير مهتم بتدشين حسابات عليهما».

