افتتاح معرض «أنغام الطبيعة» بالهناجر (صور)

افتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرضا فنيا بعنوان "أنغام الطبيعة" للفنانة التشكيلية عزة البدراوي، بقاعة آدم حنين بالمركز، تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير المركز.



وافتتح الفنان التشكيلي، طه القرني، المعرض الذي يتضمن 31 لوحة زيتية، ترصد أماكن مختلفة ومتنوعة من مصرنا الحبيبة، وبالأخص قرية بلولة التابعة لمحافظة الغربية، موطن رأس الفنانة، حيث عبرت عن الريف المصرى وبالتحديد وقت الزراعة والحصاد وما يزخر به من طبيعة خلابة، ويستمر المعرض حتى 16 يناير الجاري، ويستقبل زواره من العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساء.