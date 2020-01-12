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سياسي

برلماني يشيد بدور الأزهر في إنهاء الخصومات الثأرية

الأحد 12/يناير/2020 - 08:02 م
حسين أبو جاد
حسين أبو جاد
إسلام نصير
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أشاد حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، بدور الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في إنهاء الخصومات الثأرية.

ووجه النائب، التحية للجنة المصالحات بالأزهر الشريف على نجاحها فى إنهاء خصومة ثأرية استمرت 10 سنوات، وأسفرت عن سقوط 17 ضحية بقرية كوم هتيم في أبوتشت، بمحافظة قنا، مشيدًا بدور الأزهر فى إتمام المصالحات، مؤكدًا أن ثقة الشعب وراء نجاح "مصالحات الأزهر" في إنهاء الخصومات الثأرية.

وقال عضو مجلس النوالب فى بيانه اليوم الأحد، إن الأزهر الشريف يحظى بثقة وحب كبيرين لدى الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، ولذلك يكون النجاح حليفه دائمًا في رأب الصدع والبعد عن وساوس الشيطان التي تؤدي إلى الفرقة والنزاع.

وأكد حسين أبوجاد، أن كبار العائلات المصرية يستمعون للصوت العاقل من الأزهر الشريف ويلتزمون بتوصياته ويعملون على تنفيذها من أجل تحقيق الصلح بين العائلات وإنهاء الخصومات الثأرية من أجل العيش فى أمن وسلام واستقرار والالتفاف حول القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية، خاصة أن البلاد لا تتحمل هزات اجتماعية وأسرية، مشددًا على أن الجميع في مركب واحد لا ينبغي أبدًا إغراقه بل إنقاذه وهذا واجب وطنى وقومى يقع علينا جميعًا.

وكان اللواء أشرف غريب الداودى، محافظ قنا، واللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، شهدا جلسة إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي الطوايل والغنايم في قرية كوم هتيم في قنا، بحضور عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية وكبار العائلات والقبائل، بالإضافة إلى عدد كبير من أبناء العائلتين وأبناء القرية والقرى المجاورة، وذلك بحضور قيادات من الأزهر الشريف.

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