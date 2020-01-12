برامج تدريبية متنوعة بقصور الثقافة خلال يناير

تفتتح الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، عددًا من البرامج التدريبية، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري، وهي البرامج الوسطى والإشرافية، وتتضمن بروتوكولات ومراسم، وذلك اهتمامًا من الهيئة العامة لقصور الثقافة لرفع كفاءة العاملين بها.



كما أقيمت البرامج التخصصية ومنها "منظومة الشراء والبيع والتعاقد الحكومي، جودة الحياة الوظيفية وتحقيق الرضا والانتماء الوظيفي، إدارة الدولة المصرية"، وذلك بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي.



إلى جانب تنفيذ برامج الإدارة العليا، وتتضمن "تنمية مهارات شاغلي وظائف الإدارة العليا" خلال الفترة من 12 إلى 23 يناير الجاري، إضافة إلى برامج الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، وتشمل "أسس شبكة الإنترنت وتأمين النظام" خلال الفترة من 12 إلى 16 من الشهر ذاته، وكذلك برنامج "photoshop"، وذلك بمركز إعداد القادة بصلاح سالم.