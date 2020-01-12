بكلمات مؤثرة.. أحلام تنعى السلطان قابوس

نعت الفنانة الإماراتية أحلام، السلطان قابوس بن سعيد، والذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة عن عمر 79 عامًا.



وقالت أحلام، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "توتير": "استودعناك عند الله حبيبنا ووالدنا السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم رحمك الله وجعل هذه الأيام خير أيامك ربي ينير قبرك من نوره العظيم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون أحسن الله عزاكم يا أهلنا أهل عمان الله يجبر كسر قلوبنا وقلوبكم.. قابوس فقيد الأمة".



يذكر أن السلطان قابوس بن سعيد، رحل عن عالمنا مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عامًا، وتم تشييع مراسم جنازة السلطان قابوس بن سعيد، في العاصمة العُمانية مسقط.



وأعلن التليفزيون الرسمي العُماني، السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانًا لعُمان، خلفًا للسلطان قابوس.