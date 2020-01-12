انطلاق مسلسل «بابلو إسكوبار» على TeN

تعرض قناة TeN مسلسل «بابلو إسكوبار» الذي يحكي قصة حياة أعتى أباطرة المخدرات في العالم، الكولمبي بابلو إسكوبار، بدءًا من الليلة، حيث يذاع العمل يوميًا في السابعة والثلث مساء.



المسلسل يستعرض حياة صبي ضال ومتمرد يختار حياة الجريمة، وتتصاعد الأحداث فتدفعه ليكون أعتى أباطرة المخدرات في العالم، حيث يستعرض حياة إسكوبار بدايةً من أيامه كلص تافه إلى أن أصبح زعيم إمبراطورية المخدرات.



المسلسل بطولة أندريس بارا‏، وانجي سيبيدا‏، وسيسيليا نافيا، وتأليف خونا أوريبي‏، وكاميلو كانو.