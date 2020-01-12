وفاة مسن متهم بالتحرش بطفلة داخل نيابة المطرية

كشفت تحقيقات نيابة المطرية، اليوم الأحد، في وفاة متهم مسن قبل بدء جلسة التحقيق معه والاستماع إلى أقواله؛ حيث تبين أن المتهم حضر إلى سراي النيابة، بتهمة التحرش بطفلة تبلغ من العمر 12 عاما، بعد اتهام والدتها له.



وأضافت التحقيقات أنه تربطه صلة قرابة بالمجني عليها، ورجحت التحريات الأولية إلى كيدية البلاغ، نظرًا لوجود خلافات سابقة بين المتهم ومقدمة البلاغ.



وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم سقط على الأرض مغشيًا عليه قبل بدء التحقيق، وتوفي في الحال، ولم تكن هناك إصابات ظاهرية بجسده.



وبإجراء الكشف الطبي المبدئي بواسطة مفتش الصحة، تبين أن المتهم يعانى من مرض القلب، وعقب سقوطه كانت الدماء تسيل من الفم والأنف، وفارق الحياة نتيجة تعرضه لسكتة قلبية، وهبوط حاد بالدورة الدموية.



كانت البداية بورود بلاغا إلى قسم شرطة المطرية من مستشفى الأميرية العام، يفيد استقبالها جثة مسن يدعى "م. ح"، يبلغ من العمر 58 عاما، وتبين من خلال الفحص أن سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية، ولإصابته بمرض القلب، وتوفي أثناء وجوده بنيابة المطرية وقبل الدخول للاستماع إلى أقواله.