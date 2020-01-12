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على سعدة يكتب: الخطاب الثقافى بجوار الدينى

الأحد 12/يناير/2020 - 07:51 م
على سعدة
على سعدة
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الجدل لا ينتهى ولن ينتهى فى فرضية الحجاب للمرأة.. وهل التفسير الوهابى أم التفسير المستنير الذى يواكب ظروف كل عصر لآيات الله البينات فى سورة النور هو الأصوب؟.. وهل كلمة الخمار تعنى فعلًا غطاء الرأس أم هى مجرد كلمة تطلق على قطعة قماش كانوا يغطون بها العنب قديمًا حتى يصير خمرًا؟.. وهل الله جل جلاله وحاشاه غير قادر أن يذكرها صراحة أن على المرأة أن تغطى شعرها؟
كل هذا الجدل يجب ألا يعنينا وألا نخوض فيه لأعمق من ذلك.. فالثواب والعقاب ليسا من صفات البشر والفضيلة لن تكتسبها المرأة بالقماش حتى لو التحفت بالسواد من رأسها حتى أخمص قدميها، لكن تكتسبها بحسن الخلق والعفة ويقظة الضمير.
مع الأسف المشكلة الكبرى تكمن فى طيات عقل الرجل الشرقى.. فمهما تعلم وتثقف وسافر ولمس الحضارة حوله فى كل أنحاء العالم ما زالت تسيطر عليه الرغبة فى السيطرة والتحكم فى المرأة سواء كانت زوجة أو أختًا أو ابنة أو حتى أمًا.. فذكورته الشرقية تطغى على فكره، ولا يقتصر جبروته على التحكم فى زى المرأه أو ماذا تغطى أو تكشف.. لكنه يمتد إلى التحكم والسيطرة على عقلها أيضًا.. وحجاب العقل هنا أقوى وأقسى من حجاب الرأس فهو المتحكم والآمر الناهى.. فلا بد أن يعرف مع من تتحدث، من تصادق، ما يجب وما لا يجب أن تفعله فى كل مناحى حياتها بإذن ومباركة مسبقة منه.
والمرأة نادرًا ما تقاوم.. قد تكون مواريث الجهل أقنعتها بأن ما يفعله هو الصواب، بل الواجب أن تطيعه بلا أدنى تفكير أو اعتراض وأن تعطى لعقلها إجازة أبدية.. وقد تكون عكس ذلك لكنها لا تستطيع الجهر بالمقاومة إما لأسباب مادية كالفقر أو أسباب اجتماعية كالخجل من كلام الناس فتستسلم غير راضية فى قرارة نفسها ولكن ليس لديها حل آخر.
وعبر السنين تحاول منظمات حقوق المرأه تحريرها وتوعيتها ونقلها لمضاهاة الرجل.. لكن معظم المحاولات لا حول لها ولا قوة رغم التفوق الملحوظ للكثير من السيدات فى معظم المجالات العلمية والمهنية.. فمن الخطأ الجسيم أن يقتصر دور المنظمات المعنية بالمرأة على التوعية بحقوقهن وتهمل توعية الرجل «وهو العنصر الأهم والمتحكم» مما يؤدى لاستمراره فى ممارسة العنف والديكتاتورية ضد المرأة.
نحن بحاجة لخطاب ثقافى جديد يوضح الفائدة التى ستعود على الرجل والمرأة وبالتالى على المجتمع ككل لو تعامل الرجل بالرقى المناسب مع المرأة واعترف بحقوقها كمواطنة وشريكة حياة يقر الدستور بالتسوية بينهما.
الحل فى يد الرجل لا بد أن يعمل على تغيير فكره أولًا ويتحول تدريجيًا من مجرد ذكر إلى رجل يحنو ويعطف ويحترم ويساعد ويساند المرأة ليرقى المجتمع ويتحرر من عقده التى تكبل تقدمه.. وللحديث بقية.

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