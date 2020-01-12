الأحد 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
مؤمن المحمدي
مؤمن المحمدي

مالناش دعوة يا موهيى

الأحد 12/يناير/2020 - 07:50 م
طباعة
خلق الله كرة القدم لعبة جماعية، ماهيش زى التنس ولا الملاكمة ولا القفز بـ الزانة، الموضوع كله فى الفريق، وما شفناش لاعب واحد قدر يخلى نادى أو منتخب من لا شىء لـ منصات التتويج.
يمكن فيه حالات قليلة فى التاريخ نختلف بـ شأنها، زى ميسى مع برشلونة، مارادونا مع نابولى والأرجنتين، رونالدو مع البرتغال، لكن تقديرى أنه حتى النماذج المذكورة دى وغيرها، ما ينفعش تنقل الفريق من لا شىء لـ بطل، ممكن طبعًا يكون فارق، أو فارق أوى، إنما بـ نسبة.
رونالدو ما فرقش مع أندية، ومنتخب البرتغال من قبله وله شأن، من أيام لويس فيجو ونونو جوميز وغيرهم، ميسى ما فرقش مع منتخب الأرجنتين، مارادونا فرق، إنما الأرجنتين كانت مليانة نجوم، ونابولى كمان.
لـ ذلك، أنا لا أتعامل بـ جدية مع «الجوايز»، أى جوايز أيا كانت، بالون دوور بقى، ذا بيست، أحسن لاعب فى إفريقيا، أحسن لاعب فى المجرة، أحسن حارس مرمى منذ الانفجار العظيم، كل دا مالوش عندى أى معنى.
إزاى نقارن بين اللاعيبة، إيه المعيار اللى يخلينى أقول إن اللاعب دا يستاهل الجايزة دى ولا ما يستاهلهاش، مع كل جايزة، كل جايزة، بـ نقعد نقول إنه اللى حصد اللقب ما كانش قده، وفيه فلان أو علان أو ترتان كان يستحقها أكتر.
أومال يعنى اللى بـ يعملوا الجوايز دى، الفيفا والويفا والكاف وفرانس فوتبول وغيرهم وغيرهم، ناس ما تعرفش يعنى الحكاية دى؟ مش هى دى المؤسسات اللى بـ تدير كرة القدم فى العالم كله، وتحط نظامه، وعارفة إيه اللى ينفع وإيه اللى ما ينفعش؟ وإيه اللى له قيمة وإيه مالوش؟ هـ نعرف أحسن منهم يعنى؟
الحكاية مش كدا، الموضوع بدأ فى خمسينات القرن اللى فات، لما الفيفا انتهجت نهج جديد، وهو توسيع دايرة المنافسة قدر الإمكان، على كل حاجة وأى حاجة، ما يبقاش بس فى الملعب وعلى البطولات والألقاب، فـ بدأت تهتم بـ حاجات ما كانش ليها أهمية قبل الوقت دا، وتخترع حاجات جديدة.
مش بس الفيفا، الإعلام الرياضى العالمى هو كمان اهتم واتشجع، الإعلام لقى فى توسيع دايرة المنافسة مادة خصبة، أخبار كل يوم، سواء فيه لعب أو مفيش، مشادات ومجاذبات وكواليس، ودا يشجع ودا يشكك، ودا يهاجم ودا يدافع، فـ ينتعش الإعلام وأهميته تزيد.
من هذا الوقت ظهرت الجوايز وبدأ الاهتمام بيها، وجرى تسويقها بـ اعتبارها بطولة فى حد ذاتها، ولقب يتنافس عليه اللاعبين، والجوايز دى طبعا بـ الملايين، بـ يتعمل لها حفلات ضخمة جدا، الحفلات ليها رعاة وليها عائدات، وعليها إعلانات، وفلوس رايحة وفلوس جاية.
علشان كل دا، مش بـ أتعامل مع موضوع محمد صلاح والجايزة، إلا فى هذا الإطار، سيبك من إنه هو كسبها أو ما كسبهاش، الفكرة هنا إنه فيه لقطة هـ تتاخد فى الحفلة دى، اللقطة دى مين مستفيد منها؟ الموضوع معقد ومتشابك.
الدولة المصرية أكيد مستفيدة منها، إنما فيه ناس تانية ركبت على الحفلة، تحديدا هانى أبوريدة ومجموعته، أنا شخصيا ما عنديش أى مشكلة تجاه أبوريدة وفريقه، عيوبهم هى عيوب الكرة المصرية من يوم ما عرفناها، إنما هم عملوا حاجات يشكروا عليها، عموما زمنهم مضى، وأى لقطة هـ ياخدوها من باب التكريم ليس إلا.
صلاح بقى عنده مشكلة معاهم، إحنا ما نعرفش بقى أبعاد المشكلة دى، وهل ليها علاقة بـ فلوس وشركات إعلانات، ولا طريقة تعامل، ولا فيه أسرار مش معلنة، بس واضح إنها مشكلة عميقة، فـ ما حبش يشارك فى اللقطة اللى هـ ياخدوها.
بـ ما إننا ما نعرفش حاجة، وهم مش عايزين يشركونا فى اللى بـ يحصل، والجايزة مش مهمة أساسا، فـ أنا ما عنديش أى موقف من صلاح، ولا بـ أيده، وعلى رأى المثل اللى بـ يقول: مالناش دعوة يا موهيى.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

استهداف قاعدة أمريكية في العراق بـ7 صواريخ

منذ حوالي 5 ساعات

طارق فهمى يكشف تطورات الأوضاع بالمنطقة مع محمد الباز فى «90 دقيقة»

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رحيل قابوس.. ماذا تنتظر «سويسرا الشرق» في عهد الحياد؟

منذ حوالي 10 ساعات

«وضع مخل».. خاف افتضاح أمره فقتل شقيقه الطفل فى الشرقية

الصور

image description

ليلي علوى ومريم أمين وداليا البحيري في عزاء والد إيهاب توفيق

image description

إيهاب توفيق يتلقى عزاء والده.. و«الجسمي» أول الحاضرين

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

رسميًا.. الزمالك يخوض السوبر الإفريقي في قطر

استهداف قاعدة أمريكية في العراق بـ7 صواريخ

فضيحة أستاذ جامعي.. اغتصب طالبة وارتكب جريمة في شقته

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

معرض «بلاستكس 2020» يشهد زيادة 50% في المساحة

الصحة

4 أمراض شائعة عن نقص فيتامين B12

اكتشاف بكتيريا تساعد على التخلص من الضغط النفسي

%8 من الوفيات بسبب الكحوليات

الكشف عن علاج ثوري لمرض انتفاخ الرئة الحاد

الرئيس نيوز

إصابة 5 أشخاص في إطلاق للرصاص بولاية كولورادو الأمريكية

مؤلف "المهنة جغرافي" يكشف لـ"الرئيس نيوز" تفاصيل كتاب كوميكس عن جمال حمدان

يسانده حسين الجسمي.. بدء عزاء والد إيهاب توفيق

"الخارجية الفلسطينية" تدين تسارع وتيرة الاستيطان الإسرائيلى

منوعات

الخميس.. حفل توقيع «ريحة الحبايب» بنقابة الصحفيين

طريقة جديدة لإنقاذ الملابس بعد انكماشها

ملياردير ياباني يقدم عرضًا خياليًا لـ«السناجل»

انقراض أكبر أسماك المياه العذبة (فيديو)

كشكول

شاهد.. طالب "بطانية حلوان": الجو في الجامعة برد جدا ومكنتش قاصد اتصور

"أزهر أسيوط" تنعى طالبا بكلية العلوم غرق في نهر النيل

"المحرصاوي" يشكر محافظ دمياط لدعم كليات الأزهر بالمحافظة

التعليم العالي: تعيين عميد جديد لـ "صيدلة المنصورة"

إسلام سياسي

الأزهر يواجه الإشاعات الكاذبة في جناحه بمعرض الكتاب

"البحوث الإسلامية" يوجه قافلة توعوية شاملة إلى قرى ومدن جنوب سيناء

مقتل 5 أشخاص على يد متطرفين بنيجيريا

أمين حزب الله: داعش صنيعة أمريكية

مقالات الرأي
د. منى حلمى
إيميل أزرق بطعم الملح والحكمة والحنين يرسله لى «البحر» كل شتاء
مؤمن المحمدي
مالناش دعوة يا موهيى
ماجد حبته
اعتقال سفير!
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
المزيد

الثقافة

برامج تدريبية متنوعة بقصور الثقافة خلال يناير

ماهر زهدي: السيرة الذاتية يكتبها أصحابها.. أما الدرامية فنكتبها نحن

ماهر زهدي: سيد مكاوي كان يمكنه تلحين نشرة الأخبار

رضا عطية: ماهر زهدي أعاد صياغة ما قدمه برؤية مختلفة

صفحتنا ع الفيس بوك