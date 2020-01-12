محمود خليل يكتب: «المهدى المنتظر» يحتل الكعبة المشرفة

لم يكن لأصحاب الفكر الوهابى أن يلتقوا مع الفكر الإخوانى بسهولة، وذلك لعدة أسباب، أبرزها أن «الإخوان» تعنى بالعمل السياسى أكثر مما تعنى بالدين. فالدين لدى الجماعة مجرد أداة من أدوات السياسة. وللجماعة موقف واضح من الغرب- طبقًا لشبكة التحالفات والعداءات- ولها أيضًا موقف من الأنظمة المحلية التى تحكم الدول العربية والإسلامية، فى المقابل نجد الوهابيين مجموعة دعوية تركز على الشأن الدينى فى المقام الأول، وتجتهد فى محاربة البدع والمحدثات، ويكاد يكون موقفها فى هذا السياق «سلفى بحت»، وفى الوقت نفسه لا ينابذ الوهابيون الحكام المحليين العداء، بل على العكس يشكلون جناحًا ثانيًا يتكامل مع جناح الأمراء فى حكم البلاد والعباد، لكن يبقى أن التناقض الظاهر بين التيارين فيما يتعلق بالأهداف لم يمنعهما من التعاون ولعب دور مشترك فى التأسيس لما أطلق عليه «تيار الصحوة» داخل المملكة العربية السعودية.

مثّلت أفكار سيد قطب الجسر الذى التقى عليه الوهابيون والإخوان. فالمزاج الوهابى- خصوصًا الإقصائى- يتناغم إلى حد ما مع المزاج القطبى، كما يتوافق المزاج القطبى مع الوهابى فى جوانب عدة. وقد لعب محمد قطب- شقيق سيد قطب- دورًا مهمًا فى التأليف بين الوهابيين والإخوان القطبيين، وقد سافر إلى المملكة العربية السعودية بعد خروجه من السجن عام ١٩٧١، وعمل بالتدريس بكلية الشريعة بمكة المكرمة.

أخذت التوليفة الفكرية الجديدة التى أوجدها محمد قطب بين الوهابية والإخوانية تنتشر بين بعض القطاعات بالمملكة، بعد أن أفلح محمد قطب فى خلق مدرسة علمية ودعوية عمل تحت مظلتها عدد من السعوديين الذين تحولوا إلى دعاة دأبوا على نشر فكر الولاء والبراء، والجهاد فى سبيل الله، وعدم الفصل بين الشريعة والعقيدة، ومنابذة الغرب واتهامه بالتآمر على الأمة الإسلامية، ومحاربة الإلحاد. وبرز فى هذا السياق اسم الداعية محمد سعيد القحطانى والداعية عبدالرحمن الدوسرى وأبوبكر الجزائرى. وكان لظهور الشيخ ناصر الدين الألبانى «سورى الأصل» دور مهم أيضًا فى فتح بوابة الاجتهاد وطرحه على مائدة تفكير الجماعات داخل المملكة، اتساقًا مع دعوته إلى التدقيق فى تقييم الأحاديث داخل كتب الصحاح من حيث ضعف أو قوة الإسناد ومن حيث الوضع. أصّل الألبانى لرؤية سلفية واضحة المعالم تستند إلى معادلة «ترك السياسة»، وردد قولته الشهيرة: «فى الظروف الحالية، من السياسة ترك السياسة»، وانحاز كثيرون إلى هذه الرؤية وسمى أتباع «الألبانى» «أهل الحديث». عاب «الألبانى» على جماعة الإخوان اهتمامها المفرط بالسياسة وولع أعضائها بها أكثر من اهتمامهم بالعلم والعقيدة، وألمح فى أكثر من مناسبة إلى أن هدفهم الأساسى هو السلطة وليس الدين. وأسس نظريته على الاهتمام بالتربية العقائدية وتنقية وتصفية التصور الدينى للمسلمين، مما أصابه من شوائب وما غزاه من بدع ومحدثات، والعودة به إلى ما كان عليه الرعيل الأول من صحابة النبى، صلى الله عليه وسلم.

كان من الطبيعى مع تعارك الأفكار على ساحة المملكة أن تظهر تنظيمات وخلايا تحمل الرؤية السلفية وتحاول أن تفعلها فى الواقع. وشكل الشباب السعودى القوام التنظيمى للعديد من الخلايا التى ظهرت أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، وبدت متأثرة إلى حد كبير بذلك المزيج الذى يعمل داخل المساحة المشتركة بين الأفكار الوهابية وأفكار سيد قطب. وكان من أهم هذه الجماعات «الجماعة السلفية المحتسبة»، وهى الجماعة التى نشأت فى كنف المؤسسة الرسمية الدينية، وتمتعت برعاية الشيخ عبدالعزيز بن باز، وكان من أبرز نجومها وناشطيها «جهيمان العتيبى». بمجرد تشكيلها بدأت الجماعة تتحرك فى الواقع بشكل عملى، وتحارب ما تراه بدعًا داخل الجامعات وكذا داخل المجتمع، ما أدى إلى اصطدامها بالمواطنين فى مرحلة أولى وبالسلطة فى مرحلة تالية، لكن ذلك لم يمنع خلايا الجماعة من الانتشار داخل المدينة المنورة ومنها إلى بقاع المملكة الأخرى، وتمددت إلى مستويات عدة طيلة فترة السبعينيات. وبمرور الوقت أخذ زمام الجماعة ينفلت من يد الدولة، وأصبح جهيمان العتيبى المحرك الأول لها والمتصرف الأبرز فى أمورها. فى أول عهدها بدت الجماعة متأثرة بنظرية التربية العقائدية التى أسس لها «ناصر الدين الألبانى»، لكن «جهيمان» تمكن من عطفها إلى منحى السياسة رغم مقولة «الألبانى» المتعلقة بأن «السياسة فى ذلك الزمان هى ترك السياسة». يقول ستيفان لاكروا فى كتابه «زمن الصحوة»: «يبدو أن جهيمان كان منذ صغره يحمل موقفًا قاطعًا من مسألة شرعية الدولة». وقد حدثتك فيما سبق عن قبيلة عتيبة، والدور الذى قامت به فى تشكيلات «جيش الإخوان»، وبلائها فى الحرب مع الملك عبدالعزيز، ثم التمرد الذى قاده سلطان بن بجاد زعيم القبيلة ضد الملك عبدالعزيز، بسبب اتجاه الأخير إلى لعبة التفاهمات السياسية، وإصرار الأول على مبدأ «الجهاد الذى لا ينقطع». ويشير «لاكروا» إلى أن والد «جهيمان» شارك مع سلطان فى كل المواقع، حين كان يحارب فى صف عبدالعزيز، وكذا فى الحرب ضد عبدالعزيز. ويبدو أن حوارات معينة دارت بين «جهيمان» وأبيه أدت إلى تشبعه بروح معادية للدولة السعودية، وتكيفه مع أفكار الإخوان الأوائل الذين رفعوا شعارات الجهاد المستمر.

فى ظل التوجه الذى تبناه «جهيمان» بدأت السلطة السعودية فى مطاردته، لكنه تمكن من الهرب والإفلات بعد أن وصلته معلومة مبكرة بتحرك يستهدف القبض عليه، فى الوقت الذى تم فيه القبض على عدد من أتباعه. ساعد «جهيمان» فى الهروب أيضًا وجود شبه حضانة شعبية بين البدو بسبب مداعبته ذكرياتهم الأولى حول الإخوان وجيش الإخوان. أخذ «جهيمان» يروج لفكرة «المهدى» وبنى تحركه لاحتلال الحرم المكى- كما يذهب لاكروا- على منام رأى فيه أن رفيقه محمد القحطانى هو المهدى، وشاعت هذه الفكرة بين أتباع «جهيمان»، ومن بين هؤلاء تشكلت المجموعة التى خطت الخطوة وبدأت الترتيب لاحتلال الحرم من خلال جمع السلاح المهرب من اليمن وشرعوا فى التدريب عليه، واختار «جهيمان» اليوم الأول من المحرم الحرام عام ١٤٠٠- على رأس القرن الخامس عشر الهجرى- لتنفيذ خطته. نجحت المجموعة المكونة من ٢٠٠- ٣٠٠ عنصر فى احتلال الحرم، ونودى بـ«القحطانى» مهديًا منتظرًا. وبعد عدة أيام من الاحتلال نجحت القوات المحاصرة للحرم من قتل «القحطانى» بالتعاون مع الوحدات الأمنية الفرنسية التى وصلت إلى مكة، وحاول «جهيمان» التكتم على الخبر خوفًا من أن يؤثر على معنويات أتباعه. تواصل احتلال الحرم لمدة أسبوعين، وشاع الهرج والمرج فى شتى أنحاء العالم الإسلامى، وتضاربت الفتاوى حول عملية الاقتحام التى قررت القوات السعودية والأخرى الفرنسية التى تمت الاستعانة بها ومدى شرعيتها من الوجهة الدينية، وانتهى الأمر باقتحام الكعبة المشرفة والسيطرة على الموقف، وتم القبض على «جهيمان» العتيبى ليحكم عليه بالإعدام. وبعدها تعرضت جماعة «السلفية المحتسبة» التى كان يقودها لعملية تفكيك كامل من جانب السلطة، وطوردت عناصرها فى كل الاتجاهات.

