إيبارشية القاهرة للكلدان تنعى الأب دنحا توما يوسف

نعت إيبارشية القاهرة للكلدان الكاثوليك، برئاسة الأب بولس ساتي المدبر البطريركي، الأب دنحا توما يوسف، راعي كنيسة القديسة السيدة مريم العذراء للكلدان الكاثوليك في منطقة أرموطا بدولة العراق العربية الشقيقة.



وتقدمت الإيبارشية بالتعازي للجاثليق البطريرك الكاردينال مار لويس ساكو ومار بشار وردة مطران إيبارشية أربيل بدولة العراق العربية الشقيقة.



توفى الأب دنحا نهار أمس السبت 11 يناير 2020، إثر حادث مروري مؤسف في طريقه عودته الى بلدته.



يُشار إلى أن الاب دنحا من مواليد ارموطة 1972، رسم كاهناُ في 2 يوليو 2004 في كنيسة مار يوسف – عنكاوا وخدم في خورنتي ارموطه وكويسنجق، كما أرسل إلى بيروت للدراسة والمساعدة في إبراشية بيروت الكلدانية وخدم بكل جد ونشاط.