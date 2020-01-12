مسرح الأنبا رويس يستضيف «فرحني» لفريق أغابي

أعلن فريق أغابي الخاص بأسرة مارمينا والأنبا بيشوي، بأسقفية الشباب الأقباط الأرثوذكس، تنظيم احتفالية فرحني 1، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الثلاثاء 25 من فبراير المقبل، بمسرح الأنبا رويس الملحق بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية بالقاهرة.



ويشارك في الاحتفالية القس جوناثان رفعت راعي الكنيسة القبطية في قبرص، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإشراف الأنبا موسى أسقف الشباب الأقباط الأرثوذكس ووكيل معهد الرعاية والتربية.