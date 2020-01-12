«السياحة والآثار» تستعد لجذب السائحين للصعيد في الصيف

تعمل وزارة السياحة والآثار بعد دمجهم بقيادة الدكتور خالد العناني، على تعزيز الحركة السياحة الوافدة الى مصر ودعم السياحة الثقافية.



من هذا المنطلق، أعلن المجلس الأعلى للآثار عن توحيد بيع تذاكر زيارة المناطق الأثرية والمتاحف بمحافظات (قنا-الأقصر-أسوان) للأجانب بسعر الطلبة الأجانب خلال يوليو وأغسطس من العام الجاري؛ لتشجيع الحركة السياحية الثقافية التى تقل خلال الموسم الصيفي؛ نظرًا لارتفاع درجات الحرارة واتجاه السائحين نحو السياحة الشاطئية كبديلا.



قال محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر، إن هناك خطوات طيبة تبذل من أجل دعم السياحة الثقافية، خاصة أن السائح الذى يأتي لمشاهدة الحضارة المصرية تختلف نوعيته عن السائح الذى يستهدف السياحة الشاطئية فزائر السياحة الثقافية لديه الشغف؛ للتعرف على أسرار الحضارة المصرية القديمة الذي ظل يسمع عنها سواء خلال دراسته أو متابعته لحضارات الشعوب.



وأضاف عثمان، في تصريحات خاصة، أن العناني استطاع أن يزيد من الحركة السياحية الوافدة للصعيد من خلال الاكتشافات الأثرية التى أعلن عنها خلال العام الماضي، فكانت عامل مساعد لجذب السائحين لرؤية الاكتشافات الجديدة، كما أن منتج السياحي الثقافية ننفرد به على مستوى العالم، والاهتمام به نستطيع مضاعفة الأعداد السياحية التي تزور الشواطئ.