نجوم الفن يشاطرون إيهاب توفيق الأحزان في وفاة والده (صور)

وصل، مساء الأحد، عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع مسجد المشير طنطاوي؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة والد الفنان إيهاب توفيق.



وتواجد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والإعلامي أسامة منير، وداليا البحيري وهشام عباس وآخرون.



ولقى والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، صباح الخميس الماضي، جرّاء حريق هائل اندلع في منزله الواقع في مدينة نصر بالقاهرة، قبل أن تخمد قوات الحماية المدنية النيران.



كانت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية في القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، إذ تمَّ الدفع بـ8 سيارات إطفاء، وتمَّت السيطرة على النيران قبل امتدادها.



أكدت المعاينة المبدئية أنَّ الحريق التهم معظم محتويات الفيلا، وأسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، وتمَّ إنقاذ باقي أفراد العائلة والعاملين قبل اختناقهم بسبب كثافة الدخان الناتج عن الحريق.