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تقارير ومتابعات

أحمد الزند في عزاء والد إيهاب توفيق (صور)

الأحد 12/يناير/2020 - 07:12 م
المستشار أحمد الزند
المستشار أحمد الزند
عبدالله هشام
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حرص المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي القضاة السابق، على المشاركة في تقديم واجب العزاء للفنان إيهاب توفيق في وفاة والده بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بعدما وافته المنية صباح الخميس الماضي.

وشارك في العزاء كل من الفنان محمود حميدة وحسين الجسمي ورامي راضون وأسامة منير، وحسين الجسمي، وصبري فواز ومحمد لطفي، وأحمد هريدي، ومصطفى قمر.

ولقى والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، صباح الخميس الماضي، جرّاء حريق هائل اندلع في منزله الواقع في مدينة نصر بالقاهرة، قبل أن تخمد قوات الحماية المدنية النيران.

وكانت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية في القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، إذ تمَّ الدفع بـ8 سيارات إطفاء، وتمَّت السيطرة على النيران قبل امتدادها.

وأكدت المعاينة المبدئية أنَّ الحريق التهم معظم محتويات الفيلا، وأسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، وتمَّ إنقاذ باقي أفراد العائلة والعاملين قبل اختناقهم بسبب كثافة الدخان الناتج عن الحريق.

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