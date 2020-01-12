رئيس جامعة حلوان يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

أجرى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية؛ لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي (2019-2020)، حيث تفقد فيها مبنى المعامل والفصول بالجامعة؛ للتأكد من إجراء الامتحانات في مناخ مناسب للطلاب وقدم التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالعام الجديد 2020.



واطمأن رئيس الجامعة على تجهيز اللجان، وتأمينها وتوافر وسائل الأمن والسلامة وتهيئة مناخ ملائم لجميع الطلاب، مؤكدًا توافر عدد كاف من المراقبين والملاحظين داخل كل لجنة، لافتًا إلى أن الجامعة تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم الخدمات للطلاب وتشجيعهم على التفوق والابتكار.



وشدد نجم على إتاحة الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة، وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لحسن سير أعمال الامتحانات للطلاب، كما تفقد فى نهاية جولته كل من كلية التمريض والتربية والتقى بعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بهما واطمأن منهم على سير أعمال الامتحانات.