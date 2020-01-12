بدء مناقشة «سيد مكاوي.. صانع البهجة» بالدولي للكتاب (صور)

بدأت منذ قليل، ندوة مناقشة كتاب "سيد مكاوي.. صانع البهجة" للكاتب ماهر زهدي، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويدير الندوة الناقد الدكتور رضا عطية، ويناقش الكتاب الشاعر عزمي عبدالوهاب، بمقر المركز الدولي للكتاب.



ويرصد الكتاب أبرز محطات الراحل سيد مكاوي، منها المآسي والنكبات الإنسانية، التي اختفى بعضها بفعل الزمن، وبعضها الآخر ظل ملازمًا له حتى رحيله.



ويتضمن الكتاب أن الراحل انطلق يصول ويجول في المسرح الغنائي ليقدم على مدار سني عمره، إلى جانب آلاف الأناشيد الدينية والأغاني من كل الألوان، بداية من الديني، مرورًا بالوطني والعاطفى والثورى والكوميدي.



كما يوضح المؤلف أن مكاوي قدم العديد من أغانى الأعمال المسرحية المهمة، مثل "دائرة الطباشير القوقازية، الصفقة، مدرسة المشاغبين، وسوق العصر" ولمسرح العرائس قدم "الليلة الكبيرة، قيراط حرية، الفيل النونو الغلباوي"، بمشاركة صديقة الشاعر صلاح جاهين.