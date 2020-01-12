مصدر: دير أبومقار لم يصدر أي بيانات بشأن «الظهورات»

علق مصدر رُهباني من دير القديس العظيم مكاريوس الكبير للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون، الشهير بدير "أبومقار"، على ما تردد مؤخرًا بشأن ظهور القديس مكاريوس بالدير.



وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المجمع المُقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اعتاد على إيفاد لجنة للتحقق من وجود ظهورات من عدمه، وهو ما حدث مُسبقًا في عهد الباباوين كيرلس السادس وقت ظهور العذراء بالزيتون وشبرا، وكذلك شنودة في وقت ظهور العذراء بالوراق.



وأضاف المصدر، أن المجمع أو الدير لم يقوما بإطلاق أي بيانات حتى الآن؛ لتأكيد أو نفي ظهور القديس مكاريوس الكبير بالدير.



يُشار إلى أنه لا تزال قضية اغتيال الأنبا أبيفانيوس حتى الآن بين يدي القضاء، ويتولى البابا تواضروس منصب رئيس الدير.