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بعد 9 سنوات.. غادة نافع تعود للتمثيل مع سمير غانم

الأحد 12/يناير/2020 - 06:35 م
الفنانة غادة نافع
الفنانة غادة نافع
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة غادة نافع، عن عودتها للتمثيل بعد غياب طويل عن الساحة الفنية بعمل جديد مع الفنان سمير غانم.

وأعلنت غادة نافع عن انضمامها لمسلسل "أولاد إمبابة"، والمقرر عرضه في رمضان 2020، من خلال صورة نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، وظهرت فيها خلال توقيعها على عقد المسلسل.

وعلقت غادة نافع على الصورة قائلة: "رمضان 2020 مع النجم الكبير سمير غانم ونخبة كبير من أبطال الكوميديا مسلسل أولاد إمبابة".

تدور أحداث المسلسل حول راقصة تذهب للرقص في عدة محافظات مختلفة، وتتزوج في كل محافظة وتنجب 15 ولدًا، ويبدأ الصراع لكي يتجمع الأخوة لتوزيع الورث.

المسلسل من بطولة مسلسل سمير غانم، سعد الصغير، شمس، مراد فكري، محمود فارس، إسماعيل فرغلي، عبدالله مشرف، محمد فاروق، أوكا وأورتيجا، يسرا المسعودي، وبوسي شاهين، من تأليف أيمن بكري، وإخراج حاتم صلاح الدين.

يذكر أن آخر أعمال غادة نافع كان مسلسل "مسألة كرامة"، والذي عرض في 2011.

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